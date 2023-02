El mensaje de Rufián, claro como el agua, que se ha hecho viral un mes después: "Los derechos no obligan, son las derechas las que obligan"

Por Tremending

"Los derechos no obligan, son las derechas las que obligan". Esta frase es parte de un discurso del portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, que se ha hecho viral en los últimos días con cientos de miles de reproducciones. Un mensaje claro como el agua y tan potente que se ha popularizado en los últimos días… pese a que en realidad es de hace un mes y en su momento pasó inadvertido para muchos entre los temas de actualidad.

En concreto, el discurso fue pronunciado por Rufián el pasado 24 de enero, en pleno debate sobre la ley del aborto. Una de las tuiteras que lo ha compartido ahora ha comentado: "Intervenciones como esta de Gabriel Rufián me hacen seguir creyendo en la política".

Intervenciones como esta de @gabrielrufian me hacen seguir creyendo en la política pic.twitter.com/CCANsOK9C8 — Maica Travesa 🐈🐱🐾 (@Iratxotravesa) February 17, 2023

"El derecho al divorcio no te obliga a divorciarte, el derecho al matrimonio homosexual no te obliga a casarte con un o con una homosexual, el derecho a una muerte digna no te obliga a morir. El derecho al colectivo trans no te obliga a ser trans y el derecho al aborto no te obliga a abortar", asegura Rufián, para luego concluir: "Los derechos no obligan, son las derechas las que obligan".

Después, el diputado catalán añade: "Cuando a la derecha le importa muchísimo el latido de un feto no nacido y muy poco las condiciones de vida de un menor abandonado que ha llegado en patera o en los bajos de un camión es que su única religión es el dinero y que su única patria es el mercado y que son unos hipócritas".

No es la primera vez que Rufián hace un comentario similar. Ya en julio de 2022 afirmó también en la tribuna del Congreso que "los derechos no obligan, las derechas sí".

Los derechos no obligan, las derechas sí. pic.twitter.com/VdmvAg54e4 — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) July 15, 2022

Si hay algo que no se puede reprochar a Rufián es que no hable claro. Lo ha hecho muchas veces ante las derechas, lo hizo en su día ante Aznar y lo ha hecho también sobre Froilán o sobre sus haters.