"Juan y Medio entregando un premio a Bad Bunny y María del Monte a Bizarrap": la imaginación vuela en las redes con los Grammy Latinos en Andalucía

Noticia cultural de primer orden en nuestro país la que están dando hoy los medios españoles: Andalucía albergará los Premios Grammy Latinos 2023 el próximo mes de noviembre. ¿Se imaginan?

La ceremonia se celebrará el próximo mes de noviembre. Aunque no está confirmado, todo apunta a que Sevilla será la sede elegida. La Junta ha firmado un acuerdo para patrocinar el evento durante los próximos tres años.

Un evento de alcance mundial que ha hecho volar la imaginación en las redes sociales, que ya están especulando con cómo serán los detalles.

Y es que si algo tienen los andaluces es arte y música en las venas, pero también humor, como están desplegando los tuiteros, muchos de ellos andaluces de pura cepa.

ME HASE MUCHA ILUSION ESTE PREMIO MUXAS GRASIA SEVILLA ESTE!!! PERO ME VAI A DISCURPA KE ME TOMAO UN SERRANITO DER MENTA CON ABUNDANTE ALIOLI ESTE MEDIODIA Y ME SIGUE REPITIENDO pic.twitter.com/VVYyCmlv73

— MALACARA (@malacarasev) February 22, 2023