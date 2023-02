La inspiradora rueda de prensa de un futbolista con tartamudez: "Respeto y admiración"

No es común ver a futbolistas de élite con tartamudez o trastornos del habla ofrecer ruedas de prensa. Lamentablemente los que lo sufren prefieren evitar hablar en público.

Por ello, resulta inspirador el caso de Ken Sema, futbolista sueco del Watford del Reino Unido, y su naturalidad a la hora de atender a los medios a pesar de la dificultad que ello le suponga.

En un mundo tan expuesto como el del deporte de élite, que un futbolista se anime a sobreponerse a algo así puede resultar de gran inspiración para todos aquellos que padecen el mismo problema.

Por suerte, si bien son escasos, no es un caso aislado. Ya que, por ejemplo, el exfutbolista del Real Madrid James Rodríguez también tenía problemas de tartamudez y atendía a los medios sin ningún problema.

También es conocido el caso del exfutbolista y entrenador Juanfran García, quien ofrecía ruedas de prensa muy a menudo dado que era algo muy común en su cargo.

