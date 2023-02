¿Y si Trump hubiese salido en 'Toy Story'?: una inteligencia artificial imagina a los presidentes de EEUU como personajes de Pixar

Por Tremending

La inteligencia artificial todavía no va a arrebatarnos nuestros trabajos ni volverse en nuestra contra para dominar el mundo, pero puede crear imágenes muy divertidas.

Un usuario ha creado con la ayuda de la IA Midjourney imágenes de cómo serían los presidentes de Estados Unidos si fuesen personajes de Pixar.

My Saturday fun project: using AI, every US president as a Pixar character. pic.twitter.com/0kWPqyphWb — Dan Szymborski (@DSzymborski) February 18, 2023

Esto le ha servido para crear un cuadro con los 46 presidentes que ha tenido el país norteamericano, como Obama, Trump o Biden, pero como personajes de Up o Toy Story.

¿Y cómo es esto posible? La inteligencia artificial que ha usado este usuario recopila información y aprende según las peticiones de los usuarios. Con una simple orden como el nombre del presidente en cuestión y la palabra Pixar, es capaz de crear estas imágenes.

There were lots of options for Garfield, but I couldn't help in this case picking the one with the tiny, jaunty hat. pic.twitter.com/8u4EAhM1TH — Dan Szymborski (@DSzymborski) February 19, 2023

Aunque esta tecnología no es perfecta y puede necesitar ayuda. El usuario ha comentado que algunos personajes no terminaban de quedar bien y le ofreció una pequeña ayuda a la IA, que permite añadir imágenes reales para ayudar al sistema a crear la deseada.

De esta manera, en algunos casos, el usuario añadió imágenes reales para que la tecnología tuviese algún ejemplo de lo que necesitaba para crear a los personajes de Pixar.

In like half of the Teddy Roosevelt four-packs, there was at least one image in which Midjourney tried to make him a Teddy Roosevelt teddy bear. pic.twitter.com/zYL9v0RzzD — Dan Szymborski (@DSzymborski) February 19, 2023

De la imperfección también salen imágenes divertidas. Es el ejemplo del presidente Theodore Roosevelt, conocido popularmente como Teddy, diminutivo de su nombre y forma de llamar en inglés a los osos de peluche. Esto da como resultado alguna creación algo mutante, de un oso de peluche como presidente de los EEUU.

Some of the odder outake four-packs for recent presidents. pic.twitter.com/49ZeW4I1rv — Dan Szymborski (@DSzymborski) February 19, 2023

I did like ultra-ripped ginger Ford. pic.twitter.com/EpAvkd4l1D — Dan Szymborski (@DSzymborski) February 19, 2023

Y como en Pixar no todos los personajes son humanos, esto deriva en creaciones como presidentes alienígenas, como sentimientos de Inside Out o tremendamente fornido.

Mientras descubrimos qué beneficios puede aportar la inteligencia artificial y su funcionamiento se sigue puliendo, este tipo de creaciones permiten familiarizarse con esta tecnología de forma divertida.