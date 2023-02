Dos colegas y la cima del Everest: la maravillosa película que se ha montado un tuitero para justificar su 'retraso'

Tuit de Anton Lofer.- TW

Por Tremending

Más allá de las avinagradas disputas políticas, lo que hace grande a Twitter son historias como estas. Lástima que no abunden, lástima que se diluyan en ese corral de viejas disputas y rencores en el que se ha convertido la red social del pajarito.

Al grano; dos colegas. Uno de ellos, por lo que se ve, con intención de pasar un buen rato. El otro, en cambio, solo quiere ir a entrenar con su colega, tal y como estaba previsto.

Había quedado con Rubén a las 10 para ir a Boxear y bueno… Hilo 👇🏼 pic.twitter.com/oHtnMYufNR — Antón Lofer (@AntonLofer) February 23, 2023

Pero algo se tuerce en el camino, algo imprevisto que supera con creces las contingencias habituales de un ciudadano medio, ya sea pagar una factura in extremis, hacer la colada o llevar al bebé al médico. No, no es eso. El amigo en cuestión se encuentra en el p*** Everest.

No entiendo su cara… pic.twitter.com/0dP7sJ5Pr8 — Antón Lofer (@AntonLofer) February 23, 2023

Y claro, a partir de aquí se desencadena una conversación basada en los siempre jugosos senderos de la comedia y el vacile. Un toma y daca en el que la incredulidad de uno se topa con la guasa del otro.

Que no se lo creía el tío… pic.twitter.com/OEY8RCqwFw — Antón Lofer (@AntonLofer) February 23, 2023

Aquí ya parece que por fin me cree pic.twitter.com/mhqTE2y4HD — Antón Lofer (@AntonLofer) February 23, 2023

Fíjense en el cuidado por el detalle. Y es que toda historia, si lo que se busca es la veracidad, debe contener pormenores y matices para que resulte creíble. Antón Lofer, que es actor y creador de contenidos, lo sabe bien. La paciencia de su colega, Rubentonces, no tiene precio.

Tenía que ir rápido! pic.twitter.com/RhH7FxSP8A — Antón Lofer (@AntonLofer) February 23, 2023

Os lo recomiendo a todos pic.twitter.com/6BeKOd7BUt — Antón Lofer (@AntonLofer) February 23, 2023

Me doy toda la prisa que puedo! pic.twitter.com/VN2T0R7Ark — Antón Lofer (@AntonLofer) February 23, 2023

Por fin en casa pic.twitter.com/mo6EBsLA2m — Antón Lofer (@AntonLofer) February 23, 2023

No podía ir de cualquier manera pic.twitter.com/HfiXaTR9Yl — Antón Lofer (@AntonLofer) February 23, 2023

Parece que todo ha salido bien pic.twitter.com/TeMDoFTwI9 — Antón Lofer (@AntonLofer) February 23, 2023

Pero sigo sin entender su cara… pic.twitter.com/djQPXaT4mz — Antón Lofer (@AntonLofer) February 23, 2023

Lo dicho, más contenidos como este y menos bilis tuitera. Mejor nos iría.