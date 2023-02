¡Viernes!

Venga, que ya nada puede quitarnos la ilusión del fin de semana.

¿Cómo van esos catarros y gripes? ¿Mejor?

¿Cómo está esa gente de mal?

Sí, porque esta semana nos hemos enterado de que Feijóo divide los españoles en dos grupos: la gente de bien y los que no son gente de bien. Por supuesto, en cada categoría entra la gente que él diga.

En concreto, parece que la "gente de bien" son a los que les molesta que otras personas tengan derechos.

Lo de Feijoo ayer atacando la ley trans en nombre de "la gente de bien" me pone los pelos de punta. Las palabras no son inocentes y éstas huelen a esos 40 años de dictadura franquista de los españoles de bien. Es fácil reconocerlos 🧵 pic.twitter.com/dl7qQ2FyjW

Esa "gente de bien".

Y seguro que gente de bien eran los guardias civiles que el 23 de febrero de hace 42 años entraron con pistolas al Congreso de los Diputados y dieron un golpe de Estado. Porque esta gente no parecía muy de tolerar…

Menos mal que las cosas han cambiado mucho…

Otros que deben de ser gente de bien son los ultraderechistas que van a hacer una moción de censura proponiendo, ojo, a un exdirigente del Partido Comunista: Ramón Tamames. Menudo plot twist de la serie 'España'.

Lo que me sorprende es que la moción de censura no la encabece Pedro Pascal.

Un señor de casi 90 años, para más señas.

-Don Ramón , el lunes presentamos la moción.

-¡Las cuatro y cuarto!

-Si, pero la moción…

-¿Eres mamá? Mamá no tenia barba.

-Ramón, la moción..

-Creo que me he cagao, Abdul.

-Me llamo Santia…

-¡Carrillo! ¿Eres tú? pic.twitter.com/HLwpvzBljt

