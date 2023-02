Daniel Lacalle responde a un tuit de Rita Mestre sobre la sanidad en Madrid y le sale el tiro por la culata: "Las matronas no están en huelga"

Por Tremending

Este fin de semana la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, publicaba un pantallazo en el que se podían ver las próximas fechas disponibles para acudir a una revisión médica en su centro de salud. La candidata a presidir Cibeles, que acaba de ser madre, buscaba consulta con una matrona tras su reciente parto. ¿El problema? No había citas disponibles hasta finales de marzo.

Me tendría que revisar una matrona esta misma semana después del parto, pero es imposible. La primera cita disponible es dentro de tres semanas. La sanidad pública en Madrid está saturada por falta de recursos. La arrogancia del PP está destruyendo nuestra salud. pic.twitter.com/Kbhux3FUO0 — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) February 24, 2023



Las respuestas a su queja no tardaron en llegar. Buena parte de los mensajes reflejaban la indignación que se extiende por las calles de la Comunidad. No obstante, hubo voces discordantes y alguna resonó más fuerte que las otras. Es el caso del economista Daniel Lacalle, conocido por su estrecha afinidad con el Partido Popular, que entró a Twitter con ganas de repartir zascas sin saber que la cosa se volvería en su contra.

Puede decirles que desconvoquen la huelga política que han convocado y respeten servicios mínimos, ustedes tienen mano con los que la promueven. — Daniel Lacalle (@dlacalle) February 24, 2023



Lacalle echaba la culpa de la falta de profesionales a la huelga que los pediatras y médicos de familia arrastran desde hace meses en Madrid, en busca de más recursos y mejores condiciones laborales. Lo que el experto en economía no sabía es que las matronas no están dentro del parón. Es decir, las matronas no están en huelga, por lo que las listas de espera responden única y exclusivamente a la escasez de personal y a la mala gestión de la sanidad pública madrileña.

Los usuarios no pudieron contenerse y llenaron los comentarios de críticas por el intento de manipulación y el desconocimiento casi absoluto de la causa: "Le recomiendo informarse antes de opinar".

¡Las matronas no están en huelga, mendrugo! — Félix López-Rey 📢 (@FelixLopez_Rey) February 25, 2023

Si supieras de lo que hablas, requisito mínimo que debería exigirse para una cuenta pública, sabrías que las matronas no están en huelga. — ♡ Paloma ♡ (@palomeitor83) February 24, 2023

Pero no son 50 médicos los que la secundan? Por cierto, sabe la diferencia entre matrona y médico? — Upwind🇪🇦 (@r70madrid) February 24, 2023

Las Matronas no están en huelga (de momento). Le recomiendo informarse antes de opinar.

Saludos. — patricia perez (@pattpere) February 26, 2023

Las matronas no están de huelga. No os enteráis de nada. Dejad de hacer el ridículo. https://t.co/SqfvWGeNid — Javier Padilla (@javierpadillab) February 25, 2023

En definitiva, un frustrado intento de señalar a quienes se movilizan por defender sus derechos y proteger los servicios públicos de la Comunidad de Madrid. Seguro que en la cabeza de Daniel Lacalle sonaba mucho mejor.