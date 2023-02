Los tuiteros alucinan con un tatuaje de lo más bizarro 'made in Spain': toro, bandera, tapas y hasta el logo de El Corte Inglés

Si le preguntas a un ciudadano estadounidense que te sitúe a España en el mapamundi, puede que señale algún punto entre México y Honduras. O que si le preguntas por algún plato típico te sorprenda con unos macarrones al pesto.

Pero hay veces que las casualidades del destino nos hacen toparnos con verdaderos amantes de nuestro país, de nuestra cultura y de todo lo que tenga que ver con nuestra idiosincrasia. Hasta tal punto puede llegar la devoción que lo lleven grabado en la piel. Y en la sorprendente historia que nos ocupa, no hablamos en sentido metafórico.

Un buen hombre ha llevado lo de grabarse lo más llamativo de España hasta límites inimaginables y ha perpetrado en su brazo uno de los tatuajes más bizarros y casposos que se recuerdan. Un museo de los horrores de la tinta. Un dudoso homenaje a España que ni el más exaltado seguidor de Vox se atrevería a portar sin cierto grado de vergüencita.

La usuaria de Twitter @mercescobarr ha dado a conocer al mundo esta fantasía.

Estoy en USA de intercambio y me ha preguntado un americano en una tienda que si soy de España porque me ha escuchado hablando es español con una amiga. Le he dicho que sí y acto seguido me ha enseñado esto: pic.twitter.com/iVap8BcZWT

A lo que nuestros ojos nos alcanzan a distinguir, el engendro compila en el mismo brazo los siguientes elementos: un escudo con la bandera de España y dentro un toro en negro, una bandera de la Unión Europea, la palabra "Madrid", la palabra "Tapas", el logotipo de El Corte Inglés, un gran lazo, lo que parece es la figura de Ernest Hemingway y finalizando ya en el antebrazo, un gato.

Ante tal desatino, los tuiteros no han podido contener su estupor.

Tatuador: so how many spanish things do you want?

Él: yes.

— Sl3yrr0w (@sl3yrr0w) February 27, 2023