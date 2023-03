La llamativa iniciativa de Greenpeace: ¿por qué están tirando cientos de rocas gigantes al mar?

¿Qué diantres hace Greenpeace lanzando cientos de rocas enormes al mar? Esa es la pregunta que nos podríamos hacer muchos a simple vista al contemplar algún vídeo de una de las últimas campañas de la ONG ambientalista sin tener ningún elemento de contexto. Lo cierto es que la acción la dio a conocer ya el pasado mes de septiembre pero ha pasado un tanto desapercibida en España.

Sin embargo, el divulgador científico Javier Peña acaba de publicar en Twitter un vídeo explicativo donde arroja luz sobre este misterio. El vídeo se ha hecho viral y ya cuenta con casi 700.000 reproducciones. Pues bien, Greenpeace no quiere formar una especie de rompeolas en el fondo marino, lo que pretende precisamente es protegerlo de una de las formas más violentas de pesca que se usan en la actualidad: el arrastre.

Peña explica que esas rocas de granito natural se engancharían en las redes de arrastre y bloquearían el barco. Tal ha sido la cantidad de rocas que han lanzado a las aguas de Reino Unido que han convertido casi 100 kilómetros de litoral de Cornualles en territorio libre de pesca de arrastre.

Para Peña, esta acción "destapa la hipocresía del Gobierno de Reino Unido, que es la misma que la de los países de la Unión Europea y de la mayoría de países del mundo". Explica, que los gobiernos "declaran reservas marinas protegidas, todo queda precioso, pero cuando se levanta el cartel publicitario ves que se sigue permitiendo sistemáticamente el método pesquero más bárbaro que existe: el arrastre".

El ecologista detalla que el arrastre consiste en "poner una red gigante que se vaya arrastrando por el fondo y se lleve todo lo que haya: corales, crustáceos, algas, peces de todo tipo, rayas, delfines, el propio suelo marino… todo. Todo, por pescar una sola especie y el resto terminará tirado por la borda como desecho".

Así mostraba su acción en septiembre la propia Greenpeace en Reino Unido en este vídeo:

BREAKING 🚨🪨: We've built a boulder barrier 200km off the coast of Cornwall to stop the industrial fishing frenzy in a supposedly protected area.

If the government won't protect our oceans, we will ✊ #SaveOurSeas pic.twitter.com/qAkGf3VeAj

— Greenpeace UK (@GreenpeaceUK) September 2, 2022