La fuga de Ferrovial a Holanda, retratada en las redes sociales: "La patria es la cartera"

Es una de las noticias económicas de la semana: Ferrovial trasladará su sede social a Países Bajos y pagará allí los impuestos. La constructora que nació en la dictadura, creció gracias al sector público español y pertenece a la tercera fortuna de España dice que se marcha buscando "seguridad jurídica". La seguridad jurídica y la tranquilidad es lo que más se busca…

Entiendo que si Ferrovial considera que no hay seguridad jurídica en España para cotizar tampoco la habrá para ejecutar ningún proyecto aquí y mucho menos de obra pública, ¿no? — Xabibenputa (@Xabibenputa) March 1, 2023

A Holanda que se van. Nada menos. Seguro que además de la "seguridad jurídica" también es por el chocolate, los quesos y las stroopwafels.

Es curioso que se intente lanzar la idea de que Ferrovial se va de España por un tema de inseguridad jurídica… y que justo, de todos los países que hay en el mundo, se haya ido a un pseudoparaíso fiscal. Qué coincidencia mas tonta. — J. J. Gálvez (@jjimenezgalvez) March 1, 2023

Sigue la fuga de capitales. Después del Rubius, Ferrovial.

Tengo la sensación de que le están cayendo ahora menos palos a Ferrovial que a los youtubers andorranos en su momento. — Serthand (@Serthand) March 2, 2023

La bandera que no falte, of course.

Bandera de España ondeando con el logo de Ferrovial, que va a trasladar su sede social a Países Bajos y cotizará en Estados Unidos. pic.twitter.com/CQm2GhCYV8 — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) March 1, 2023

Algunos lo están explicando. De Yolanda Díaz, a Íñigo Errejón pasando por Antón Losada, están recordando cómo nació y creció esta empresa y cómo se han acogido a ayudas, también del actual Gobierno, cuando las han necesitado.

Patriotismo a lo @ferrovial_es explicando en 1 minuto. pic.twitter.com/bBGPVET68c — Antón Losada (@antonlosada) March 1, 2023

Sobre Ferrovial: No pueden querer ser españoles para recibir y holandeses para contribuir. pic.twitter.com/4VEOywIOh6 — Íñigo Errejón (@ierrejon) March 2, 2023

No hay nada más antipatriota que aprovechar las ayudas públicas, que se pagan con impuestos, cuando te va mal y llevarte la empresa a un paraíso fiscal cuando ya te has recuperado.

Ferrovial debe devolver hasta el último euro de dinero público que se le dio. — Ione Belarra (@ionebelarra) March 2, 2023

Pues que se prepare Ferrovial ahora para el boicot de los españoles…

Desde aquí anuncio mi boicot a Ferrovial. No pienso comprar jamás sus autopistas o aeropuertos. — Serthand (@Serthand) March 2, 2023

Por supuesto, los políticos y los medios ya se están retratando con esto.

Eso ya lo sabe Ferrovial. Si alguien hace daño a los españoles, cuenta siempre con el respaldo de Ayuso. https://t.co/cvs1Er528M — Hugo Martínez Abarca (@hugomabarca) March 1, 2023

Segundo día que Ana Rosa Quintana defiende a Ferrovial, estos son los patriotas de pacotilla que les da igual que se hunda su país si con ello consiguen que los suyos lleguen al poder.

Asfixiados a impuestos dice la MUY sinvergüenza. pic.twitter.com/zZoWTCJ3bs — 🏳️‍🌈𝔻𝘼𝕍𝙄𝔻 𝙎𝔼𝙂𝕆𝙑𝕀𝘼🔻💜🏳️‍🌈 (@dsegoviaatienza) March 2, 2023

Cuca defendiendo a Ferrovial con una bandera de España detrás. Vaya cojonazos. Ponte una de Países Bajos. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) March 1, 2023

Y los tuiteros ya están traduciéndolo a su estilo. Estas son algunas de las reacciones de los últimos días a la decisión de la empresa.

La patria es la cartera. https://t.co/ZCchyt9aX8 — Joansinmiedo (@Joansinmiedo) March 1, 2023

Eso si. La bandera bien grande en el retrovisor — Santi (@ihriel6666) March 1, 2023

Rafael Del Pino se lleva a Países Bajos la sede de Ferrovial pic.twitter.com/sACxFcznJz — 🅼🅰🅳🆂🅴🅽 (@VictorEleDe) March 2, 2023

Ferrovial ha cambiado la sede a Holanda por la seguridad jurídica, igual que El Dioni se fugó a Brasil tras robar el furgón del dinero buscando un marco jurídico más favorable. — Xabibenputa (@Xabibenputa) March 1, 2023

Devuelven las Subvenciones y las Ayudas ? — Pep Riera ⌚🎸🎶🤘🏻📸🏴‍☠️ (@caporal_erico) March 1, 2023

A ver si lo entiendo. El estado ya tuvo que rescatar a Ferrovial por el tema de las autopistas de peaje, Ferrovial se queda la pasta y ahora se va a llevar la sede a algún sitio donde tribute menos, pero los patriotas son ellos. Es así? — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) March 2, 2023

Ferrovial está en su derecho de irse donde quiera, pero también tenemos derecho a criticar que busque pagar menos impuestos en otro país después de beneficiarse del dinero de todos los españoles con concesiones y obra pública… — Fernando Garea (@Fgarea) March 1, 2023

Los 'patriotas' de Ferrovial, que se marchan a Países Bajos para pagar menos impuestos, viven y se forran desde el franquismo de nuestros impuestos Para muestra un botón: es una de las empresas que más se beneficia de los contratos a dedo de Ayusohttps://t.co/FTa4NHjglx — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) March 1, 2023

Me preocupa cómo va a afectar lo de Ferrovial a la hostelería. — Superlópez 🎬 (@Superlopezxxl) March 1, 2023

Ferrovial es el primero del ibex que sale del armario. Se suma ya sin tapujos al lawfare de jueces y medios. En el horizonte, un objetivo: impedir como sea que el Gobierno de coalición renueve en diciembre. — Juan Tortosa (@juanjtortosa) March 2, 2023

Lo de Ferrovial y su dueño el Pino, solo demuestra una cosa, los que más orgasman con la bandera de España son los más traidores a su país. Punto. — 🏳️‍🌈𝔻𝘼𝕍𝙄𝔻 𝙎𝔼𝙂𝕆𝙑𝕀𝘼🔻💜🏳️‍🌈 (@dsegoviaatienza) March 2, 2023

Rafael del Pino, dueño de Ferrovial, sujetándose los huevazos después de llevar desde Franco viviendo de la obra pública y llevándose la empresa a Países Bajos para no pagar impuestos en España. pic.twitter.com/hHfxcmGCkg — Javier Durán (@tortondo) March 1, 2023

Me pregunto cuantas banderas de España llevará el presidente de Ferrovial en el retrovisor. — El Jueves (@eljueves) March 1, 2023

Menudo escándalo lo de Ferrovial. Los españoles nunca olvidaremos esto. Hasta dentro de dos días. Si llega. — PabLO TiLoX (@PabloTilo) March 1, 2023

-¿Y dices que habéis dicho que cambiáis la sede de Ferrovial a Holanda por la "seguridad jurídica" y no para evadir impuestos? ¿Y la prensa lo ha publicado? pic.twitter.com/PYQMw6bhE9 — Xabibenputa (@Xabibenputa) March 1, 2023

Pero no todo está perdido, aún queda una oportunidad de que se queden. Quién sabe si la moción de censura de Vox triunfará y el antiguo comunista de 90 años convertido en opción de la ultraderecha se alzará con la presidencia de España y logrará la ansiada seguridad jurídica que demandan. Solo el tiempo lo dirá.