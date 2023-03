"Ignorantes, sí. Maleducadas también": las redes echan humo con la enfermera que critica el C1 de catalán para opositar

El vídeo grabado por una enfermera del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona criticando la obligatoriedad del catalán para optar a las oposiciones en Catalunya está dando mucho de qué hablar.

"Se va a sacar el C1 de catalán mi madre, porque yo no", esgrime esta profesional sanitaria entre risas. La grabación ya tiene respuesta institucional.

El consejero catalán de Salud, Manel Balcells, ha asegurado que las palabras de la enfermera son "intolerables en una servidora pública". Y ha añadido: "Abrimos un expediente. El sistema sanitario tiene que garantizar la atención en la lengua propia de Catalunya".

Junto a la inmediata respuesta institucional, son muchos los que han querido mostrar su estupor en redes tras ver el vídeo.

Yo también soy gaditana y trabajo como enfermera en el Institut Català de la Salut y después de 10 meses aquí soy capaz de entender el catalán y de mantener una conversación. Q esta chica se lo haga mirar la vdd, pq no puede ser más tonta.

Para nada. Ella puede trabajar aquí sin tener el C1. Pero si va a opositar, para tener una plaza fija en Cataluña, "para toda la vida", que menos que como mínimo aprenda a hablar el idioma que se habla en esta CCAA. No se le está negando trabajar por no saberlo, se le pide

Soy gaditano, 4 años en Tarragona y 2 años viviendo aquí y me he integrado perfectamente con el catalán. Fácil de entender y puedo mantener una conversación. Directamente esta chica no tiene muchas ganas de desarrollarse profesionalmente. Inculta.

— Álvaro Gordillo (@Alvaro_Gordillo) March 3, 2023