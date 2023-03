"The Estrafalorian": los mejores memes con el 'look' de Pedro Pascal en la presentación de 'The Mandalorian'

Por Tremending

Pedro Pascal es, sin duda, uno de los hombres de moda. El actor chileno, al que ya conocíamos por Juego de Tronos o Narcos está ahora mismo en dos de las series de mayor éxito, The Last of Us, de HBO Max, y The Mandalorian, de Disney Plus.

Precisamente en la presentación de la nueva temporada de la serie de Star Wars, Pascal apareció con un curioso look, con camisa amarilla, jersey amarillo y gafas de pasta redondeadas. Lo que sucedió a continuación no te sorprenderá.

No se puede negar que el jersey le queda de puta madre pic.twitter.com/j3URgoYiAp — Braulio (@Brantifasco) March 3, 2023

Cómo mola el último Celebrities de Joaquín Reyes pic.twitter.com/3Fb8P4C6XV — PrendenteUno (@prendente1) March 2, 2023

Pedro se ha reunido con Pedro para hacer cosas de Pedros pic.twitter.com/XAULkLPNtm — Con Ánimo De Ofender (@ofender_con) March 2, 2023

THE ESTRAFALORIAN. pic.twitter.com/MSnwjNmy2u — THe GHoST oF iSaBeL Ii 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@iSaBeLIiFaKe1) March 2, 2023

Se vienen novedades importantes en el reparto de la nueva temporada de Cuéntame pic.twitter.com/on1ETwxyh4 — Con Ánimo De Ofender (@ofender_con) March 2, 2023

Gran capítulo el de la reunión de la familia Flanders pic.twitter.com/4H3JJsfEnk — Larry Walters  (@LarryWalters_) March 2, 2023

Cosas de casa pic.twitter.com/ev3lG9tyWq — ᴱˡ Óˢᶜᵃʳ (@elosqar) March 2, 2023

