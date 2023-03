Tocar fondo para resurgir: el hilo viral que cuenta la trayectoria musical de Depeche Mode

Por Tremending

Depeche Mode es uno de las bandas más míticas de los 90. Sin embargo, no muchos conocen la historia de idas y venidas de este grupo británico. La cuenta de Twitter La Historieta de la música, de Jesús Báez Alcaide, hace un repaso a las polémicas, encontronazos y, por supuesto, álbumes de Depeche Mode.

El grupo arranca en la década de los 80, en Essex (Inglaterra): Martin Gore, Andrew Fletcher y Vince Clarke, que hasta entonces tienen un grupo llamado Composition of Sound, conocen al vocalista Dave Gahan. Con su incorporación, la banda se rebautizará con el archiconocido nombre de Depeche Mode.

Dicen que para poder resurgir a veces es necesario tocar fondo, hasta un punto en el que crees que es el final. De eso saben mucho nuestros protagonistas de hoy: tanto que en 1996 su cantante murió. Pero solo durante dos minutos. Hoy, en #LaHistorietaMusical, Depeche Mode. pic.twitter.com/WAwUiWoWDv — La Historieta Musical (aka Jesús Báez Alcaide) (@HistorietaLa) March 2, 2023

"Lo moderno no era acústico sino electrónico", relata Báez Alcaide, quien cuenta cómo este grupo transitó de la música rock hacia el techno. Su primer disco, Speak and spell (1981) nos deja algunos temazos como Just Can't get enough. Sin embargo, Clarke, el principal compositor, deja la formación.

Eso sería en 1980. Eran jóvenes, querían hacer algo diferente y nuevo. Las guitarras, bajos o baterias de sus primeros grupos pronto quedaron en el pasado. Lo moderno no era acústico sino electrónico. El futuro era algo brillante y que sonaba a sintetizador y a caja de ritmos. pic.twitter.com/NcFNsnlfjK — La Historieta Musical (aka Jesús Báez Alcaide) (@HistorietaLa) March 2, 2023

La carrera en ascenso de Depeche Mode llega a su culmen con Violator de 1990, una mezcla de rock y electrónica. Sin embargo, al mismo tiempo que la banda tenía enorme éxito, algunos de sus miembros "se estaban rompiendo".

David Gahan, divorciado y con una enorme adicción a las drogas, estuvo alejado dos años de la banda. Mientras tanto Gore hacía por manejar una situación en la que Andy y Alan cada vez "se llevaban peor". A pesar de la difícil situación, Depeche Mode saca en 1993 Songs of faith and devotion, "una de las joyas de la corona de la trayectoria de los ingleses".

El exitoso álbum culmina en el tour Devotional Tour. La agenda sin descanso, la enorme presión y los excesos de las drogas "tensan la relación hasta la ruptura". En 1995, Grahan intenta suicidarse con cuchillas de afeitar. Por su parte, lan Wilder, uno de los principales "responsables del sonido" abandona Depeche Mode.

Por supuesto, fue una sobredosis, concretamente, de speedball, una mezcla de heroína y cocaína que acabó con su vida. Gracias a la intervención de los servicios médicos pudo resucitar, una experiencia que le afectaría profundamente. Y que le salvó la vida. pic.twitter.com/iZH950SKGe — La Historieta Musical (aka Jesús Báez Alcaide) (@HistorietaLa) March 2, 2023

"Dicen que para poder resurgir a veces es necesario tocar fondo", cuenta este usuario de Twitter en relación a Grahan. El 28 de mayo de 1996, el vocalista "muere por unos segundos" a causa de una sobredosis. Una rápida intervención médica pudo "resucitar" al cantante, lo que le "afectaría profundamente".

A partir de ahí la banda renace de una manera más consolidada, llegando a firmar siete discos más. Lamentablemente, el pasado año falleció el bajista Andrew Fletcher, quien fue uno de los máximos responsables en mantener la cohesión del grupo. "Si alguna lección les ha dado la vida a Martin y Dave es sobre la muerte", explica Báez Alcaide. Por esta razón, Depeche Mode vuelve este año con Memento mori, un álbum que desde su título ya "hace referencia a lo inevitable" ¿Estará a la altura del resto de discos?