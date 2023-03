Críticas a Villacís por su viaje a Ucrania con 'vídeo-selfie': "¿Está haciendo turismo bélico?"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, viajó este viernes a Kiev para "evaluar los proyectos de cooperación financiados por el Ayuntamiento de la capital para paliar los efectos de la invasión rusa" en Ucrania, según han destacado los medios de comunicación.

Villacís, que está por ver cuánto le queda en el cargo con las malas expectativas de su partido para las próximas elecciones y su fallido intento de pasarse al PP, ha aprovechado para hacer unas cuantas publicaciones en sus redes sociales. También ha hecho un vídeo estilo selfie entre los tanques destrozados en Bucha, a lo Carlos Herrera style. Al verlo, en Twitter han comentado sarcásticamente: "Pero no la llaméis populista".



El viaje ha provocado muchas críticas en las redes sociales de ciudadanos preguntándose qué sentido tiene el viaje de una vicealcaldesa hasta Ucrania y recordando con ironía algunas las actuaciones de Villacís en su cargo en el Ayuntamiento madrileño.

No he entendido muy bien si Villacís a ido a Ucrania a instalar una noria gigante o a derribar viviendas.

Pero no la llaméis populista.

Me surgen dos preguntas: 1. ¿Qué cojones hace allí? y 2. ¿Dónde está el Príncipe Harry? 🤔

Y por qué no se va mejor a dar un vistazo a San Fernando de Henares que le queda más cerca a ver los NO proyectos financiados por Madrid? Ha aprendido pronto de Ayuso a hacer viajes inutiles y caros.

Perfecto, lo hace para tener un poquito de eco mediático , porque no le hace caso ni el tato… un saludo PedroJ.

A ver si encuentro un muerto y os lo enseño. ¿Está haciendo turismo bélico? De verdad que no me puedo creer esto. Es que no hay límites ya. https://t.co/2lonFJ76eg

— Jesús Moreno (@jesusmabad) March 6, 2023