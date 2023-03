"¿Quieres ir a brillar hoy?": la sorprendente conversación de WhatsApp que arrasa en redes sociales

Por Tremending

Algunas conversaciones de Whatsapp las carga el diablo. Es el caso de este intercambio entre varios amigos con la lengua escrita como generadora de situaciones inverosímiles.

Y es que cuando no se controla un idioma, el resultado, además de infructuoso, puede ser hilarante. Lean sino estas interacciones entre una joven residente en Panamá –tal y como detalla en su perfil– y sus amigos estadounidenses.

tengo unos amigos gringos que viven aquí desee el 2015 y han sobrevivido sin hablar español. últimamente andamos parqueando bastante y ese inglés 24/7 está rompiendo mi español así que les dije que esta semana no quería ningún afternoon, ningún hello y bueno yo ya, ya yo… pic.twitter.com/9V6RZk8QbQ — 🌴Summer Baddie🌊☀️ (@Baddie31_) March 4, 2023

La joven les insta a que hagan un esfuerzo por hablar su idioma y el desenlace, a buen seguro, les hará reír. No en vano ya lo ha conseguido con cientos de miles de personas, convirtiendo el tuit en viral.

En las capturas publicadas, se puede leer a uno de sus amigos preguntando a la joven si "quiere ir a brillar hoy". Ella responde, no sin cierta ironía: "Yo siempre brillo". En realidad lo que su amigo intentaba decir es "ir a jugar" al billar.

Apenas una letra a veces lo cambia todo. Fíjense ahora en esta otra conversación. Uno de ellos le pregunta si "vas a arreglar tu caballo mañana" y la protagonista no duda en señalarle el error, cometido por la semejanza léxica entre horse (caballo) y hair (cabello). "No, no un caballo. Quiero decir el cabello", responde al final su amigo.

Situaciones rocambolescas que vienen fundadas en el desconocimiento de una lengua y que, como resultado, deslizan situaciones que lindan con la comedia. Las redes, como era de prever, han reaccionado con algarabía y risotadas varias:

quiero tener a mi amigos q hablen inglés para esto JAJAJAJ https://t.co/aCNlpNa3Cw — iDiv ⁰¹⁴ ⁺ ¹⁸³🕊️² (@iDivabc) March 5, 2023

JAJAJJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJA EL CABALLLOOOOO ME LA EXPLOTO https://t.co/15Kr5eWahe — Bea 💕 (@Beatriz103222) March 5, 2023

quiero amigos gringos https://t.co/TphNPcb3CL — eve VOY A VER A HARRY (@phhmipropiedad) March 5, 2023

Así es la brecha idiomática, que nos lleva a lugares impredecibles y, muy a menudo, también sonrojantes.