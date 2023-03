Tras años con tótems de la talla de Aznar, Aguirre, Rajoy, Acebes, Camps, Fernández Díaz, Casado, Tertsch, Ayuso, Cantó o Girauta (menuda tropa) aquí ya estamos casi curados de espanto con la derecha española. En Europa también les van conociendo, gracias a inenarrables momentos como el de Tertsch hablando en el Parlamento Europeo desde un restaurante con los parroquianos gritándole que les deje tranquilos. Sin embargo, la capacidad de sorprender del ultracentro español tampoco conoce límites fuera de nuestras fronteras.

La última sucedió la semana pasada, cuando un eurodiputado se vio obligado a advertir en Twitter de que la española Edurne Uriarte estaba mintiendo en un tuit. Uriarte denunciaba con un vídeo convenientemente cortado que le habían impedido hablar sobre la ley del solo sí es sí.

Lo que sucedió en realidad lo vimos después y se ha hecho viral en los últimos días. La diputada del PP participaba en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo y trató de meter con calzador sus críticas a la ley del solo sí es sí en medio de un debate sobre… pobreza energética desde la perspectiva de género. El presidente de esa comisión, el polaco Robert Biedron, le explicó con extrema corrección que no podía salirse del tema. Como Uriarte insistió, finalmente le retiró la palabra.

El rapapolvo posterior es de vergüenza ajena: "Somos un comité muy profesional que se ocupa de temas muy serios y con el debido respeto a usted, señora, este no es el tema en el que estamos hoy con nuestras limitaciones de tiempo", afirmó.

Ante el bochorno, los tuiteros han hecho terapia conjunta.

Me da mucha vergüenza ajena, no he podido terminar de verlo.

— Silvernia (@Reino_Silvernia) March 6, 2023