Feijóo vuelve a ¿liarse? y la gente no sale de su asombro: "Espera, ¿ha equiparado ser mujer con una discapacidad?"

Alberto Núñez Feijóo lo ha vuelto a hacer. En su intento de superar a Mariano Rajoy, el presidente del PP ha protagonizado una nueva salida, en este caso, hablando sobre la discapacidad. Por alguna extraña razón, en su cabeza, sonaba bien comparar la discapacidad con el Día Internacional de la Mujer.

"Aprovechando que estamos hablando de la discapadicad y que estamos a las puertas del día de la igualdad de la mujer, queremos hacer un llamamiento a la modificación de la ley del solo sí es sí", ha manifestado en una visita a la Asociación Síndrome de Down de Cáceres.

Las declaraciones de Feijóo, en la línea de la "gente de bien" o de "no verá a un cristiano matar en nombre de su religión", quedan lejos de las frases inconexas o sin concordancia de Rajoy.

"Yo he venido a aquí a hablar de mi libro y por 'discapacidad' no me viene nada".

Esto es lo que parecen importarle al Partido Popular las personas con diversidad funcional. 👇 https://t.co/BxecFNAvVz

