Respaldo masivo a Julia Otero por dedicar su 'Días de tele' al 8M con Rocío Carrasco, Jedet y Leticia Dolera

La periodista Julia Otero ha sido víctima de una campaña de ataques en las redes sociales por parte de cientos de usuarios de ultraderecha. El motivo: dedicar su programa Días de Tele de este miércoles al Día Internacional de la Mujer.



El espacio, además, contará con la participación de Rocío Carrasco, algo que ha disparado las cargas de la cuadrilla tuitera reaccionaria, que ha pedido un boicot contra el programa.

Sin embargo, parece que han conseguido el efecto contrario, porque la presentadora ha recibido una oleada de apoyos por dar voz en prime time este 8M a mujeres que han sufrido violencia de género.

Buen programa 👏👏👏 me encanta Julia Otero ….una gran comunicadora …también me gustaría ver @anaisbernal …con ella hemos aprendido cosas que no sabíamos ponerle nombre y como no tres pedazos de mujeres y que no quiera verlo que apague la tv !! 💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

— 🌹Alma 🌹 (@ladivadelasdiv) March 6, 2023