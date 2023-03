Oleada de memes con el extravagante peinado de Rain Epler, un político estonio de ultraderecha: "El recorte de la oreja es espectacular"

Posiblemente, a nadie le suene el nombre de Rain Epler. Este político estonio, perteneciente al EKRE, un partido de extrema derecha, se ha dado a conocer en las redes después de ser elegido para el Parlamento de Estonia. Pero, ¿por qué motivo?

Su peculiar corte de pelo ha causado toda una oleada de memes en internet. Di adiós al viejo look de ultraderecha, de cabello engominado y patillas, y saluda al combinado de peinado tazón con mullet. Las imágenes que ofrecemos pueden dañar la sensibilidad de algunos lectores.

This is the face of white nationalism in Estonia lmao. pic.twitter.com/7hAXNXbGQ7

— ☭ (@COMMUNIST333) March 7, 2023