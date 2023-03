¡Llegó el día de la semana que más nos gusta!

El inicio del finde, y la sección donde buscamos el humor a la actualidad, porque no podemos cambiar las noticias pero sí podemos reírnos a su costa.

Esta semana se celebró el Día de la Mujer. Y es que aquí nadie es machista, pero a la mínima que rascas…

Una jornada que acabó con la ultraderecha haciéndose la víctima, que la cosa tiene guasa.

La movida es que hubo unos cánticos sobre Abascal en una manifestación y, claro, eso sí que no.

A los señores de la ultraderecha eso les ha chocado, siendo ellos como son todo educación y buenas maneras.

Yo, la verdad, no se de donde os sacáis eso de que Abascal es machista. pic.twitter.com/eyBYG1Q5gK

Abascal insulta a feministas, a inmigrantes, al colectivo LGTBI, a las víctimas del franquismo, a los rojos… ¿Pero se ofende porque le canten en una manifestación "qué pena me da, qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar"? La ultraderechita llorona.

— Gema MJ (@gmaemejota) March 9, 2023