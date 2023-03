"Imagínate caerte y que aparezca Lady Gaga a preguntar cómo estás": el aplaudido gesto de la artista en la gala de los Oscar

"Reina", "un ángel", "eso se llama tener los pies en la tierra"… Son algunas de las reacciones alabando el gesto de la cantante Lady Gaga, este domingo en los Oscar. Gaga, una de las estrellas de la gala, caminaba perseguida por una nube de fotógrafos cuando uno de ellos perdió pie y cayó estrepitosamente. Lejos de pasar de largo, la autora de canciones como Bad romance, Poker face o Shallow, se giró y fue corriendo a ayudarle.

El instante fue recogido desde múltiples planos.

Carrusel de emociones para el pobre fotógrafo, entre la caída, el bochorno de las cámaras y encontrarse a la mismísima Lady Gaga diciéndole algo como "hold my hand".

ella literalmente le dijo "hold my hand everything will be ok".

— tenorio. (@RicardoTenorius) March 13, 2023