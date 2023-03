La divertida reacción de Jorge Jurado cuando le 'recuerdan' su papel en 'Los Serrano': "No me acuerdo de nada"

Por Tremending

Jorge Jurado, también conocido como Currito en Los Serrano, tiene un canal de Twitch en la actualidad.

Mientras conversaba con sus seguidores, uno de ellos le envió un mensaje un tanto extraño: "Tú no te acordarás porque eras pequeño, pero salías en Los Serrano", le señalaba.

Obviamente, el bueno de Jorge se acuerda perfectamente, pero decidió gastar una broma a su seguidor fingiendo una amnesia.

"No me acuerdo de nada. Prácticamente amnesia. Estoy flipando", bromeaba con sus seguidores el ahora streamer.

Si bien Jorge era pequeño cuando salía en la serie, no era tan pequeño como para no acordarse de que salía en una de las ficciones más reconocibles de la historia de la televisión española.

Hasta en el remoto caso de que no se acuerde, que, por cierto, es algo que de verdad le ocurre al protagonista de Malcolm in the Middle, todo indica que estaría bastante al tanto de que ha hecho la serie, aunque no se acordase en sí del momento de hacerla.

Fue todo un sueño 💤 https://t.co/BUQXRWvweS pic.twitter.com/0ldzfWJxDO — K E N É (@xGameAnime) March 13, 2023

En cuanto se vea la serie https://t.co/QIV0nkdRi6 pic.twitter.com/LZ73F7CzAn — Javi Hernández (@javi0105) March 13, 2023

Por favor la gente…. Jajajajaja https://t.co/0Joba58Dph — Carlitos (@CarlitosTattoo) March 13, 2023

El momento ha sido muy compartido entre los tuiteros, quienes han reaccionado con el mismo sentido del humor que Jurado, aunque puede que el que escribió el comentario tenga un punto, ya que recordemos que fue todo un sueño de Resines.