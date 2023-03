Cuando un supermercado cerró sus puertas para que Michael Jackson pudiera hacer la compra "como una persona normal"

A lo largo de su carrera, Michael Jackson ha protagonizado numerosos momentos y polémicas. Aunque seas un gran seguidor del cantante, quizás no conozcas este curioso episodio. Hace unos 20 años, un hipermercado de Florida decidió cerrar las puertas de su establecimiento para que el artista pudiera hacer la compra.

El video, ofrecido por Historic Vids, muestra a Michael Jackson paseando por un súper ante la fascinación de algunos trabajadores. El sueño del bailarín era el de hacer la compra "como una persona normal", según explica. En las imágenes se puede ver cómo el cantante de Billie Jean hace el amago de realizar algunas de sus famosas coreografías o coge un carrito para deslizarse por uno de los pasillos.

20 years ago, a Florida supermarket closed so that Michael Jackson could fulfill his dream of going grocery shopping like everybody else pic.twitter.com/lN4TRSREgY

— Historic Vids (@historyinmemes) March 16, 2023