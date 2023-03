Ayuso, el punki o el "puritanismo" de la izquierda: los mejores momentos de la charla entre Ignatius Farray y Jordi Évole

Por Tremending

Podría decirse que Ignatius Farray es propenso a nadar a contracorriente, y, para reflejarlo, no había mejor momento en el que emitir su charla con Jordi Évole que a la misma hora en la que se jugaba un Barcelona-Real Madrid.

Mientras la mitad del planeta observaba lo que ocurría en el Camp Nou, otros prefirieron escuchar la conversación y las reflexiones de Ignatius Farray en Lo de Évole.

A pesar del histrionismo y el uso de la hipérbole que caracterizan al cómico canario, se pueden sacar lecturas muy interesantes de su discurso. Farray reflexionó sobre política, comedia o la vida misma.

El cómico ha compartido su punto de vista sobre el "puritanismo" que observa en la izquierda a la hora de reírse de los chistes. "Piensa demasiado si hay que reírse o no de algo y cuando se atreven a, mentalmente, decir que sí es correcto, ya se ha pasado la oportunidad", comentaba a Évole.

Esta imagen actual que ofrece es una contraposición de lo que se consideraba por definición a la izquierda tiempo atrás, más "punki", que diría Farray. Para el cómico, políticos de derechas que utilizan discursos populistas como Trump, Bolsonaro o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se han apropiado del "punk".

Para Farray, las derechas "han aprendido a hacerse los antisistema y las víctimas". De esta manera, "han robado el punk porque saben que esa actitud les hace ganar elecciones", analizaba.

Por otro lado, el cómico ha criticado la cantidad de estímulos que recibimos constantemente para consumir, por ello, considera que lo más "antisistema" que puede hacerse en la actualidad es "aburrirse".

El capitalismo vive de tenerte entretenido: "Hoy lo antisistema es aburrirse". #LoDeIgnatius pic.twitter.com/CXtZiIqrIz — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 19, 2023

Por ello, Ignatius Farray defiende "consumir cosas que solo se nos hayan ocurrido a nosotros", en referencia a aquellas cosas que no son promocionadas de forma agresiva, que copan las portadas y los escaparates, para así "trolear al sistema". Asimismo, en su ámbito, considera que el entretenimiento "aturde" a las masas. Para el cómico "aburrirse" puede ser la solución.

"A lo mejor aburrirse es la revolución. A lo mejor aburrirse es lo que no quieren que hagamos. Y cuando yo deseé algo que vaya a comprar, ver que eso no está en el escaparate, porque el sistema no ha sido capaz de siquiera imaginarlo. Ahí hemos vencido. Ahí podemos mirarlo a los ojos y decirle: 'Es el mercado, amigo'", reflexionaba junto a Évole.

El paso del cómico canario por el programa de Jordi Évole ha sido muy comentado entre los tuiteros. Sus reflexiones han invitado a la conversación entre los tuiteros y Farray se ha llevado las alabanzas de algunos usuarios por sus reflexiones sobre la actualidad política y social.