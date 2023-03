La entrevista en la que Almeida confiesa que fumó porros y tuvo sexo esporádico: "Parece un 'Celebrities' de Joaquín Reyes"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. / EFE

Por Tremending

De churros con Almeida… Una entrevista campechana que blanquea al alcalde de Madrid y candidato a la reelección en las listas del Partido Popular. Sexo, drogas y rock and roll en dosis limitadas, suficientes para aparentar un chico… ¿normal? "He cometido pecaditos y algún pecadazo", confiesa a El Español.

Hay infancia: "En el autobús había un profesor que me llamaba La Voz", recuerda José Luis Martínez-Almeida de sus tiempos en un colegio del Opus. "Pero no por mis habilidades cantando, que son nulas, pero sí porque levantaba muy poco del suelo y mi voz era mucho más estridente que mi físico".

Cuando su hermano mayor se fue del colegio y se quedó sin protección, le cayeron algunas collejas. Años después, uno de sus hermanos se presentó por Vox en Soria y otro vota, según él, a la izquierda.

Volvamos a la niñez: "Mi primer recuerdo político es la victoria del PSOE en el 82, que yo tenía siete añitos […]. Venía mi madre desesperada, porque ella llevaba un colegio electoral de entonces AP, y me acuerdo mucho porque la vi… totalmente desesperada". Ella, entonces, grita: "¡Han ganado, han ganado…!". O sea: "Que vienen, que vienen". Los rojos.

Por cierto, podría estar con una mujer "rosadita", pero como mucho socialista: "Podemita lo veo más complicado […]. Roja, roja, no". Más allá de la ideología, describe a la mujer de sus sueños: "Más morena que rubia. Tiene que tener sentido del humor. Si no te ríes, mantener una relación es muy complicado". ¿Tiene que ser religiosa? "No". ¿Podría ser divorciada? "Si te enamoras, te enamoras". ¿Con hijos? No se ve muy preparado.

Al vicio: "Salir por la noche… no salí prácticamente hasta que llegué a la carrera […]. Me perdí unos buenos años". Sigue bebiendo "whisky cola", ahora de White Label, pero las resacas son "horribles", aunque "irte la mano" son "tres copas". ¿Drogas? "Hombre… alguna. ¿Entiendes porros por droga? Entonces, sí".

"¿Has tenido sexo esporádico en tu vida?", le pregunta la periodista de El Español. "¿Qué quiere decir sexo esporádico?, pregunta Almeida, quien luego añade entre risas: "Sí. Bueno, que no soy un bicho raro. O no tan raro".

Querido Hormigonez, su continuada insistencia en hablar de su actividad sexual solo señala con mayor énfasis que en ese asunto hay algo extraño, que mire, nos da lo mismo en realidad, así que ahorre el esfuerzo.https://t.co/YcwiXJ0mhH — Sticked Pollo ❌ (8$? , this is parody!) (@PioIin) March 19, 2023

El primer beso: "En una de esas típicas barbacoas con compañeros. Fue bonito, a la luz de la luna. Me lancé yo, pero muy nervioso. Hubo más de uno. Si ella repitió y yo también…", confiesa el alcalde de Madrid, quien teme la traición. "Me da miedo que me hagan daño". Cuenta a sus amigos con los dedos de una mano. "Por eso a veces soy un poco refractario a iniciar una relación, porque me vuelven a partir el corazón".

Las reacciones de los tuiteros a la entrevista de Almeida han sido bastante duras: "Parece un Celebrities de Joaquín Reyes", critica @norcoreano.

La entrevista de Almeida en El Español parece un Celebrities de Joaquín Reyes. pic.twitter.com/BMp9UcOYyE — Kim Jong-un (@norcoreano) March 20, 2023

"La entrevista de Almeida da para Tinder": porros, rosadita, White Label…

La entrevista de Almeida da para Tinder. pic.twitter.com/lfqUKcuZDW — Martin Luther Queen (@MartinLthQueen) March 20, 2023

Y mucha guasa con los porros…

pic.twitter.com/5h49ueP6Eb — El Ninja De Las Galletas 🍪 (@Chinobi_Ninja) March 20, 2023

Cómo pasa el tiempo. pic.twitter.com/SX7nYR2OJs — El Ninja De Las Galletas 🍪 (@Chinobi_Ninja) March 20, 2023

Que un candidato de derechas use de reclamo electoral haber fumado porros o haber tenido sexo esporádico es revelador de cómo estamos a este lado de la grieta. https://t.co/4u4lIwLU7G — Regina Imperatrix (@RImperatrix) March 19, 2023

La entrevista, más allá de esos titulares, ha dado más de sí. Almeida, quien se define como monárquico y "en contra de todas las dictaduras", comenta que si saliese de cañas con Ione Belarra e Irene Montero "les preguntaría ¿de verdad creéis que todos los hombres somos tan malos? ¿No conviene distinguir hombres y distinguir conductas?". "Tú no te sientes identificado con el macho alfa, ¿no?", le pregunta la periodista. "No. Yo no soy Pablo Iglesias".

Una puya contra la líder de Sumar, aunque para ello tenga que alabar a su predecesora en la Alcaldía: "Yolanda [Díaz] aspira a ser Manuela [Carmena] pero no es Manuela […], a tener ese perfil político transversal […], pero yo considero que la trayectoria intelectual y profesional de Manuela es muy superior a la de Yolanda".

También caen las presuntas corruptelas del PSOE:

"¿Pondrías la mano en el fuego de que no hay ningún Tito Berni en el PP? ¿Ningún aficionado a las prostitutas…?", le preguntan. "Bueno, bueno…". ¿Y a la cocaína…? "¡A ver, a ver! Con lo de la cocaína… Es que si te respondo, ya estoy prejuzgando. Es muy difícil que yo te pueda decir que hay aficionados o no hay aficionados. Ahora: que hay gente en todos sitios que se va de putas, posiblemente, ¿no?".

El responsable de que Ayuntamiento de Madrid como administración haya vuelto a incurrir en déficit por primera vez desde 2011. https://t.co/IRE1swliEc — Sr.Liberal (@SrLiberal) March 19, 2023

Y, ya para terminar, ¿a qué adversarios políticos respeta intelectualmente o invitaría a formar parte del PP? "Diría que Iván Espinosa de los Monteros: me cae bien, tiene un discurso sólido, coherente, ordenado". Además, en un plano más humano, Inés Arrimadas le cae "muy bien".

¿Algún referente del PSOE? "Me cayó muy bien, quizá porque ha sido alcaldesa, Isabel Rodríguez, la portavoz de Gobierno". ¿De Podemos? Más bien de Más Madrid: le gusta "cómo habla" la portavoz adjunta en el Ayuntamiento, María Pilar Sánchez Álvarez. Y, cuando tuvo covid, asegura que Rita Maestre lo llamó al menos dos veces para interesarse por su salud.

Más allá del guiño a Espinosa de los Monteros, tocaba la moción de censura de Vox, un partido que califica como "populista" y "proteccionista desde el punto de vista económico". ¿Y qué decir de Ramón Tamames? "Es un tipo en lo intelectual muy formado y muy preparado", pero "su ego le ha llevado a error".