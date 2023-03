La rotunda respuesta de Daniel Valero a Abascal y su diatriba tránsfoba en la que llamó "degenerados" a los activistas LGTBI

Que la ultraderecha es machista, misógina, xenófoba, aporófoba, racista, homófoba y tránsfoba ya no nos pilla de nuevo a nadie. Pero de ahí a normalizar que un señor, por muy líder de un partido político que sea, se plante en el Congreso y llame "degenerados" a los activistas LGBTI… Por ahí no deberíamos pasar.

En medio del teatro de la moción de censura que nos ha tenido entretenidos dos días para nada, el jefe de Vox, Santiago Abascal, sacó el tema de la ley trans y dijo: "Les pediremos cuenta por cada niño o niña a la que unas organizaciones en muchas ocasiones de degenerados subvencionados confunden para que acaben mutilándose y tomando decisiones irreversibles".

La enésima barbaridad del partido que añora la dictadura de Franco ha sido respondida de forma rotunda por el activista LGTBI Daniel Valero.

También el diputado de Más País, Íñigo Errejón, respondió a Abascal desde la tribuna del Congreso.

Todo lo que has dicho me gustaría decírselo a su cara, pero tú lo dices mejor. Basta ya de bulos, de odio y que nos devuelvan la bandera de España, que se la han apropiado y la bandera española pertenece a España, no particularmente a Vox.

— 😎𝐄𝐒𝐓𝐇𝐄𝐑💪😂😉😘 (@TeDasCuenta_) March 22, 2023