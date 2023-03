Quique Peinado responde a Bertín Osborne por atacar a una profesora por el Día del Padre: "En mi vida no ha habido padre"

Por Tremending

Menos mal que a cada barbaridad que suelta Bertín Osborne, hay alguien dispuesto a rebatirle. Así lo ha hecho Quique Peinado, quien se ha referido a las palabras del "cantante" por insultar a una profesora, que pedía no celebrar el Día del Padre, ya que no todos los niños tienen padres y prefiere hacer otro tipo de actividades.

Peinado ha calificado la actitud de Osborne de "matón de instituto" por hacer "bullying" a esta docente, a la que no duda de calificar de "loca". "El mundo está cambiando y a lo mejor no hay que insultar a la gente que lo cambia", ha destacado durante el programa Buenismo Bien.

Si @quiquepeinado le ha dado un buen repaso a Bertín Osborne, se dice y punto. "Piénsatelo, monstruo". pic.twitter.com/MPWgpXud5E — Buenismo Bien (@BuenismoBien) March 23, 2023

El periodista, en apoyo a la profesora, ha relatado su historia personal: "Vosotros sabéis que mi padre se murió cuando yo tenía dos años". Con mucha honestidad, Peinado ha explicado que cuando era pequeño tenía la obligación en el colegio de hacer un regalo por el Día del Padre.

"Yo nunca he tenido ningún problema por no tener padre", asegura Peinado, que vivió su infancia acompañado de su madre, tía y hermana. A pesar de ello, ha recordado que "era jodido" cuando tenía que hacer "el regalito" por el Día del Padre: "Eras consciente de que te faltaba una cosa que tenían los demás niños".

"A mí entonces ya no me hacía ni puta gracia tener que celebrarlo. Era el único momento en el que yo me sentía mal por no tener padre", ha remarcado Peinado. El presentador a modo de conclusión ha abogado por celebrar días como el de la Familia para que todas las personas puedan sentirse incluidas, independientemente de donde vengas.