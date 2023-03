Este miércoles, la invitada de El Hormiguero de Pablo Motos fue la influencer Georgina. La también pareja del futbolista Cristiano Ronaldo contó que pone a sus hijos "vídeos de niños que no tienen comida" para que vean "lo que les puede pasar". Además habló de lo que le molesta el olor de los baños de los vuelos comerciales y también mostró algunos de sus diamantes.

Pero hay un momento que la eclipsó. El instante en el que un experimento sale mal y acaban destrozando un diamante de 5.000 euros. No fue uno de los de Georgina, por si alguien se lo pregunta.

El instante ha dejado decenas de comentarios en las redes sociales. No en vano, es la sección del programa que más atención suele atraer. Entre las respuestas en Twitter, las de algunos desconfiando de la veracidad del momento y otros preguntándose si esperaban que sucediese otra cosa.

Pero no me he enterado, se suponía que no tenía que romperlo entonces?pues se ha explicado fatal porque según ella son frágiles se pueden romper pero no rallar ..no lo he pillado ..🤔

