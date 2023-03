"¿A que sería precioso?": una cuenta de Twitter imagina la esperada unión de las izquierdas

Ilustración de varios tuits y una imagen de Yolanda Díaz e Ione Belarra. — Cézaro De Luca/Europa Press/Tremending

Algunos habrán tenido que frotarse los ojos más de una vez después de ver unos tuits de Yolanda Díaz, Ione Belarra y Pablo Iglesias anunciando un acuerdo de las fuerzas de izquierda para concurrir unidas a las elecciones generales.

No obstante, la realidad, a día de hoy, es bien distinta. Los tuiteros se han llevado una desilusión al comprobar que lo comentarios no son ciertos, sino que son obra del perfil de la tienda de ropa 198, una marca que viste habitualmente el exlíder de la formación morada.

"Los políticos estamos para servir. Así que os comunico que habrá un acuerdo para gobernar todas juntas. Si no supiéramos ponernos a las órdenes de la gente, nos habríamos confundido de profesión", reza el tuit fake de Díaz.

Por su parte, Belarra manifestaría, según el tuitero: "Sois una sola voz y nosotras os escuchamos por encima de todo. Por eso, como secretaria general de Podemos, puedo anunciaros lo que toda la izquierda está esperando".

Al final no era tan difícil👏 pic.twitter.com/D6umGLJHQF — 198 UnoNueveOcho (@198_es) March 27, 2023

Los tuiteros, tras acudir a los perfiles reales de los actores involucrados, se han dado cuenta de que era un montaje. Por suerte, se lo han tomado con humor y deportividad: "Me lo he creído y por un momento, antes de leer los comentarios, he sido feliz".

Me lo he creído y por un momento, antes de leer los comentarios, he sido feliz 🥺 — CriCri (@Cricrizk) March 27, 2023

¿Os imagináis que pasara esto? Buah, sería la hostia. Ilusos. https://t.co/XitIQSPRpg — Quique Peinado (@quiquepeinado) March 27, 2023

Cabronazos… Que me he ido a mirar los TL — TuitAndRoll (@TuitAndRoll) March 27, 2023

Qué bajón después de comprobarlo, no se juega con eso 😭 — Sergio (@sergiozornotz) March 27, 2023

Esto no se hace 😭 — Marina Lobo (@marinaLobL) March 27, 2023

Chi — 198 UnoNueveOcho (@198_es) March 27, 2023

Mira esto no se hace, me ha llegado suelto por ahi, yo, que soy muy inocente me lo había tragado enterito y estaba tan contenta y ahora veo que no es verdad y me habeis echado a perder la noche y el resto de la semana. pic.twitter.com/HgU0MhxVLR — campanilla@mastodon.social ☂️ ♀ ☭ ۞ (@campanilla) March 27, 2023

Pues mola generar utopías y dejarnos ya de pesimismo y distopía… Hablar de ello es posibilitarlo!! Gracias!! — Art (@artezhe) March 27, 2023

Eeeh, no me jodas!!😂😂 Que casi se me para el corazón!!!😵 Menudo sube y baja de emociones al pensar que si y ver que no 😪 — Aurora Kotayk (@AuroraKotayk) March 27, 2023

Me ha dado un vuelco el ❤️😭😭😭😭 — Tata 🔻❤️💛💜🏳️‍🌈 (@Tatynoha) March 27, 2023

Esto es fake… Pero, ¿a qué sería precioso? 👇 https://t.co/LzinGiKF0d — Pilar Doreste L. ☂️ (@ppaunes2) March 28, 2023

Esto es un mensaje fake, pero DESEO QUE SEA VERDAD. Hagan esto realidad el próximo día 2 de abril. ¡Por favor!@PODEMOS @ionebelarra @Yolanda_Diaz_ @sumar https://t.co/dKnIULhv2V — FemiRojo 🔻 (@FemiRojo_) March 28, 2023

Por el momento, el calendario sigue su curso. El próximo 2 de abril se celebrará el acto de Sumar en el que Yolanda Díaz anunciará su candidatura a las elecciones generales. Al encuentro acudirán representantes de Izquierda Unida, Más Páis, Alianza Verde o En Comú. Podemos aún no ha confirmado su asistencia.