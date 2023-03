Por Tremending

En las últimas 24 horas el periodismo hecho a golpe de tuits falsos ha enterrado al expresidente Felipe González y a la exministra de Economía, Elena Salgado. No es verdad: ninguno de los dos ha muerto. Es más, los dos están en perfecto estado de salud. Los dos bulos se han propagado por las redes sociales a velocidad de vértigo y hasta han sido recogido por los medios convencionales.

Se ha esparcido el bulo de la muerte de Elena Salgado. Es una fake news que algunos medios están dando. La época dorada del periodismo español 🤦 pic.twitter.com/hnT6Vamdzg — Eduardo Bayón (@edubayon_) March 29, 2023

Una cuenta que inició su actividad ayer y que afirma ser Gómez Besteiro (DGob en Galicia) anuncia la muerte de Elena Salgado. Algunos medios (cuáles son, oh sorpresa) han cogido ese tuit y, sin contrastarlo primero, lo han convertido en noticia. Era un bulo, ya desmentido. https://t.co/zrKkx3KZvg pic.twitter.com/TfPitpqgCM — Víctor García de la Vega 🌹🇪🇺 (@victorgdlv) March 29, 2023

Vivimos malos tiempos para el periodismo: es esta una época de bulos, noticias falsas y desinformación. Los ejemplos abundan. Las falsas muertes de Felipe González y de Elena Salgado son los últimos casos, pero habrá más. Lo vemos todos los días.

Lo peor de todo es lo fácil que es propagar un bulo en estos tiempos. Miremos el caso de Elena Salgado. El bulo partió de una cuenta falsa que supuestamente pertenecía a José Ramón Gómez Besteiro, recientemente nombrado delegado del Gobierno en Galicia. Esa cuenta, creada 12 horas antes, publicó un texto corto: "Muy triste noticia. Ha muerto Elena Salgado Méndez, exministra y gran gallega". A partir de ahí empezó a propagarse la mentira. Lo cuenta muy bien nuestro compañero Miguel Muñoz.

Esta cuenta es falsa. De hecho se ha cambiado de identidad varias veces. Ha dado por muertos a Felipe González, Elena Salgado y unos cuantos más. Lo preocupante es que haya medios que lancen noticias con ellahttps://t.co/BBDIHGSnA7 — Miguel Muñoz (@miguelmunozort) March 29, 2023

Hubo hasta exministros que se lo creyeron. "Ha muerto Elena Salgado. Hace solo unos meses estuvimos juntos en Castellet, firmando con la Directora G. de la UNESCO el convenio para el C. de las Reservas de Biosfera Mediterráneas. Elena era inteligente, trabajadora, buena… Mi más sentido pésame a su familia y amigos. DEP", escribió en su cuenta de Twitter José Manuel Uribes, exminitro de Culturas y actual embajador de España ante la Unesco. Tras algo más de una hora publicado, Uribes borró el tuit.

El caso de la supuesta muerte de Felipe González es muy parecido. Como cuenta Maldita.es, en este caso fue un tuitero que se hizo pasar por el embajador de España en la República Dominicana quien hizo creer a todo el mundo que el expresidente había muerto. Tanto es así, que la propia Fundación Felipe González tuvo que salir a la palestra para desmentir el bulo.

No, Felipe González no ha muerto este 28 de marzo de 2023https://t.co/HJavUm6kCd — MALDITO BULO (@malditobulo) March 28, 2023

Lo cierto es que estos dos bulos han hecho reflexionar a muchos periodistas y gente del mundo de la comunicación. Aquí les dejamos algunas de ellas.

Buen fake. Ayer Felipe González, hoy Elena Salgado. https://t.co/7evkMuZePB — Alfonso C. Suárez (@AlfonsoCSuarez) March 29, 2023

Hay titulares de que ha fallecido Elena Salgado y por lo visto es un bulo.

No entiendo cómo se puede jugar con estos temas… — carmelo tajadura (@CTajadura) March 29, 2023

También hay otros que han hecho su trabajo y están desmintiendo el bulo.https://t.co/g2EBpNLk7j — Eduardo Bayón (@edubayon_) March 29, 2023

No sé qué me parece más fascinante: que se haya publicado que Elena Salgado ha muerto usando como única fuente el tuit de una cuenta desconocida; o que algunos diarios aún mantengan la noticia de su falsa muerte una hora después — J. J. Gálvez (@jjimenezgalvez) March 29, 2023

