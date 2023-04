El polémico comentario de Piqué sobre Shakira que ha generado una oleada de orgullo latinoamericano

A veces un simple comentario es suficiente para enervar los ánimos de un pueblo. Un par de palabras fuera de tono a modo de pretexto nos definen tanto o más que mil campañas de marketing. En asuntos sensibles, la precisión es fundamental.

Ocurrió durante una entrevista con el exfutbolista Gerard Piqué, ahora reconvertido en gerifalte de la Kings League. En ella, Piqué aborda su polémica separación de la cantante Shakira haciendo referencia al origen de su expareja y, de forma indirecta, a buena parte de sus fans. Escuchen:

El que fuera central del Barça justifica una supuesta beligerancia en redes tras su ruptura con la artista colombiana con un enunciado que ha escamado a muchos: "Mi expareja es latinoamericana".

Unas palabras que ya cuentan con su correspondiente reacción por parte de Shakira…

…, y que han generado una oleada de orgullo latinoamericano en redes:

Shakira solo está respondiendo al comentario del ex, dónde menciona que es Latinoamericana, cuando no venía al caso. Shakira defendiendo al continente, es lo más bello que he visto. Decirle que a Piqué que sus hijos siempre llevarán una parte de Latinoamérica pic.twitter.com/rBZ6tL5i0g

— Shakira World 🌍 (@shakiracarla) April 3, 2023