Ocho horas y media, seis días a la semana y mil euros: la 'oferta' para trabajar de camarero que asombra a los tuiteros

Jornadas de ocho horas y media seis días a la semana. ¿La remuneración? Apenas 1.000 euros al mes. Estas son las condiciones que denuncia la cuenta @soycamarero, una oferta de trabajo que nos remite a tiempos de esclavitud.

Y es que, tal y como apunta –no sin cierta ironía– la citada cuenta de Twitter, muchos empresarios hosteleros se escudan en el recurrente "no encontramos camareros", cuando en realidad, quizá lo que no encuentren sean esclavos a buen precio.

Según la conversación publicada, estamos ante un atropello –uno más– de los derechos laborales de los trabajadores de la hostelería. Y lo cierto es que, tal y como expresa un tuitero, es probable que lo que falten no sean camareros, sino inspectores de trabajo.

La oferta, por llamarla de algún modo, ha generado estupor en redes. Se une, además, a otras que se han ido denunciando y cuyas condiciones flirtean, cuando no incurren de lleno, en la explotación.

Muchos son los usuarios que se han echado las manos a la cabeza tras leer la conversación publicada:

Dicen los señores empresarios y las noticias de televisión, que no encuentran Camareros ni cocineros que no hay , Si señores si hay , lo que no hay es que a un trabajador se le explote echando horas y un día de descanso a la semana y 1000€ no es ni lo del convenio lo que marca.

— rurugo (@rubioguadiana71) April 2, 2023