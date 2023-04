Un estudiante denuncia que el Gobierno de Almeida le ha plagadio su Trabajo de Fin de Grado: "Me he sentido sin reconocimiento"

Ilustración, a través de un vídeo de un diseñador, una campaña del Ayto. de Madrid y de su alcalde, José Luis Martínez-Almeida. — Europa Press / Instagram / Ayuntamiento de Madrid

Por Tremending

Un usuario ha denunciado públicamente que el Ayuntamiento de Madrid le ha plagiado su Trabajo de Fin de Grado (TFG), que consistió en la elaboración de una aplicación, Locvi, destinada a fomentar el "comercio local de las ciudades".

Este internautra, bajo el nombre de sngraphic138, ha explicado que no salió de su asombro cuando vio una campaña puesta en marcha por el Consistorio de José Luis Martínez-Almeida muy similar a su iniciativa académica.

"Usan los mismos colores, tipografía muy similar, emplean los iconos y las animaciones de la misma forma". Así lo ha detallado el ilustrador en su cuenta de Instagram, donde ya ha conseguido alrededor de 500.000 visitas y numerosos comentarios de apoyo.

"Al ver que se ha hecho una cartelería por parte del Ayuntamiento tan exageradamente igual, me quedé desconcertado, me he sentido desplazado y sin reconocimiento", ha lamentado. El usuario publicó su propuesta de aplicación el 14 de febrero. "Bueno, bueno, empiezo a subir cositas de mi Trabajo de Fin de Grado. Iré subiendo todo en diferentes días porque hay bastante para enseñar", dijo en aquel momento.

Tan solo tres semanas después, la cuenta oficial del Ayuntamiento hace pública su nueva campaña de comercio local con un aspecto muy similar a la app del estudiante. Así es el vídeo que publica en YouTube.



Y el equipo de comunicación del Gobierno municipal hace lo mismo en Twitter e indica un enlace para acceder a más información.

📢¿Sabías que 2023 es el Año del #Comercio en #Madrid? Descubre todo lo que tienes alrededor entrando en https://t.co/CDLinCzZqQ. De todo y para todos. Muy cerca de ti, en tu barrio. Compra donde vives. pic.twitter.com/wqQEEYNGUp — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) March 15, 2023

Muchos usuarios han instado al internauta a denunciar y otros, más pesimistas, consideran difícil que una solución de este estilo llegue a algo por la complejidad del debate sobre derechos de autor. No solo el diseño, sino que también la descripción empleada por la cuenta del Ayuntamiento es parecida a la que usó el joven. El usuario: "Locvi es una aplicación sobre comercio local, que ayuda a encontrar tiendas de barrio y pequeños establecimientos al usuario para mantener con vida a estos comercios". El Ayuntamiento: "Descubre todo lo que tienes alrededor. De todo y para todos. Muy cerca de ti, en tu barrio. Compra donde vives".