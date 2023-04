El retoque a Karol G que la ha dejado irreconocible: "Una falta de respeto a las mujeres que buscamos sentirnos cómodas pese a los estereotipos"

Un montaje fotográfico contrapone una imagen al natural de Karol G y una portada de GQ México retocada

Por Tremending

"No sé ni por dónde empezar este mensaje". Ojiplática, la mismísima Karol G ha denunciado en su cuenta de Instagram el retoque de la fotografía de portada del último número de la Revista GQ México.

La artista colombiana ha hablado alto y claro al asegurar que dicha imagen no le representa y la ha contrapuesto con un selfi sin maquillaje. "Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural", ha explicado. El canon estético que se impone a las mujeres y la búsqueda de perfección y normatividad ha molestado notablemente a la cantante, que recientemente ha triunfado con su colaboración con Shakira en TOG.

"A pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto", ha relatado. "Como si para verme bien necesitara de todos esos cambios", ha continuado, para zanjar que "más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KAROL G (@karolg)

En las redes, tuiteros y tuiteras han aplaudido la reivindicación feminista de Karol G.

Bravo @karolg eso es ser empoderada y aceptarse tal cual eres. Adios a los estereotipos. Amor y respeto propio https://t.co/hPoluFX7oR — Francis Rebolledo (@francisrebolled) April 7, 2023

Karol G se queja de la "Claje" de photoshop q una revista le hizo..dice q esa no es ella..Bien por Karol G!!.. Usar esos photoshops es engañarse a si mismo y a los demás y refleja un problema no compensado.

Ser natural es eso: SER NATURAL..

Lo demas, es contranatura.. pic.twitter.com/GcUoEXwAi7 — Barbara Frias (@FriasBarbara) April 7, 2023

Como fotógrafa luego de ver la edición que le hicieron a Karol G , debo decir que cometieron errores notorios y alteraron TANTOO la imagen y a la persona que ni parece ella en su totalidad. Puede editar y quitar errores de manera que no se note, hay límites. pic.twitter.com/81zZW2qQdp — Lidia Uzcanga (@uzph_) April 7, 2023

Y cuando Karol G se mostró tal cual como es y sin maquillaje en la portada Vogue! nuestra portada favorita. 🧜🏼‍♀️🌺❤️‍🩹🫶🏽 pic.twitter.com/Ih7j2NLoDW — Karol G Stats (@KarolGWW) April 6, 2023

Recordemos que esta no es, ni mucho menos, la primera vez que un medio de comunicación retoca la imagen de una mujer hasta dejarla irreconocible: hace ya años, Inma Cuesta denunció cómo, de tanto Photoshop, la dejaron "como una muñeca sin expresión".