Rufián arrasa en Twitter al recordar las preguntas que le hizo a Aznar sobre el asesinato de Couso

Este 8 de abril se cumplen 20 años del asesinato de José Couso por parte de Estados Unidos en Bagdag (Irak). Con motivo de este trágico aniversario, Gabriel Rufián ha compartido en vídeo un careo con José María Aznar que tuvo lugar en 2018 durante una comisión de investigación en el Congreso sobre la supuesta financiación ilegal del PP.

"¿Tiene algo que decir a los padres de José Couso?", le pregunta. La cámara enfoca al entonces presidente de Gobierno. El popular mira al portavoz de ERC en el Congreso con un gesto inamovible. Ante esto, el político catalán responde: "Entiendo por su cara que no".

