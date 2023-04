La contundente respuesta de Oskar Matute a Juanma Moreno tras criticar una parodia de TV3

El diputado de EH Bildu Oskar Matute durante la Comisión de Presupuestos, en el Congreso, a 15 de noviembre de 2022.- EP

Un polémico sketch emitido el pasado martes en el programa satírico Està passant de la televisión catalana, TV3, está siendo motivo de una fricción que se ha trasladado a la arena política.

En él, se puede ver a una colaboradora caracterizada como la Virgen del Rocío provista de un muñeco que simula ser el niño Jesús. Los presentadores –Toni Soler y Jair Domínguez– bromean sobre la vida sexual de la Virgen, así como sobre su acento andaluz.

Una parodia que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no ha dudado en señalar a través de sus redes sociales. "El humor es una de las señas de identidad de nuestra tierra, pero para tener gracia se hace con respeto y cariño", ha lamentado vía Twitter.

El humor es una de las señas de identidad de nuestra tierra, pero para tener gracia se hace con respeto y cariño. Es una falta de respeto a #Andalucía, y a miles de andaluces y sus tradiciones. Espero que para pedir perdón sepan hacerlo mejor.pic.twitter.com/IF4rkO1CN2 — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) April 8, 2023

Quizá con la intención de congraciarse con su electorado, Moreno le ha conferido la dimensión de ofensa a un pueblo y su cultura lo que no deja de ser una broma más o menos aguda, eso ya depende de cada uno.

El diputado de Bildu Oskar Matute no ha dudado en responder al mandatario andaluz con un tuit que deja en evidencia el argumento de Moreno.

"Que el humor es una seña de identidad de Andalucía es tan cierto como que él carece de toda gracia", ha asegurado Matute. Para concluir con una certera coletilla: "Y por eso no diré yo que sea menos andaluz que el resto…"

Que el humor es una seña de identidad de Andalucía es tan cierto como que él carece de toda gracia. Y por eso no diré yo que sea menos andaluz que el resto…🤷‍♂️ https://t.co/EnUZn0e3St — Oskar Matute (@OskarMatute) April 8, 2023

Y es que hacer bandera del humor tiene sus contrapartidas. No en vano la comedia es material sensible, no se casa con nadie, ni siquiera con quien pretende enarbolarla o patrimonializarla.