Así es el equipo inglés que homenajea a la Segunda República: "Estamos más orgullosos que nunca"

Hace más de 90 años desde que en España se proclamó la Segunda República. Como cada 14 de abril, el Clapton Community FC, un humilde club de fútbol londinense, ha mostrado su apoyo al modelo democrático español exhibiendo la segunda equipación que el grupo estrenó en 2018 con los colores de la bandera tricolor.

El equipo sorprendió cuando mostró su particular traje para homenajear no solo a la República, sino también a los hombres y mujeres que combatieron en las Brigadas Internacionales para hacer frente al fascismo. Por ello, además de los colores rojo, amarillo y morado, la vestimenta está plagada de estrellas de tres puntas en honor a los voluntarios que participaron en la Guerra Civil para ayudar al bando republicano frente a los golpistas.



"¡¡Salud y República!! Este viernes se cumplen 92 años de la proclamación de la Segunda República de España. Estamos más orgullosos que nunca de que nuestra camiseta de visitante rinda homenaje a quienes lucharon por defender la democracia y nos encantaría ver a amigos y seguidores publicando sus camisetas", expresan desde la cuenta oficial del club.

¡¡Salud y República!!

Friday is the 92nd anniversary of the proclamation of Spain's Second Republic.

We're proud as ever that our Away shirt pays tribute to those who fought to defend democracy & we'd love to see friends & fans posting their shirts. ✊ pic.twitter.com/NcKs2Zgz7i

— Clapton CFC (@ClaptonCFC) April 13, 2023