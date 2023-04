Ismael Serrano responde al desafío de Ana Rosa Quintana sobre la parodia a la Virgen del Rocío

La parodia con la Virgen del Rocío y el acento andaluz como protagonistas emitida el pasado 4 de abril en Està passant, un programa satírico de TV3, sigue dando que hablar.

En esta ocasión ha sido el cantautor Ismael Serrano el último en pronunciarse al respecto. En concreto, el músico se ha hecho eco de unas declaraciones de la presentadora Ana Rosa Quintana en las que tilda el sketch de no tener "ni puta gracia".

"Es xenófobo con Andalucía, es discriminatorio y atenta contra las más profundas creencias de las personas porque seguro que esto no lo hacen con Alá, porque no tienen huevos a hacerlo con Alá", sentenciaba la periodista.

Ana Rosa Quintana sobre el sketch de TV3 que ridiculiza a la Virgen del Rocío y a los andaluces: "esto no tiene ni puta gracia. Es xenófobo con Andalucía, discriminatorio y atenta contra las más profundas creencias de las personas. No tienen huevos para hacerlo con Alá". pic.twitter.com/EKeq0wcHih

Y es que la parodia de marras ha puesto a prueba la susceptibilidad de muchos. La caverna mediática se ha sentido profundamente agraviada por la broma emitida en la televisión autonómica catalana.

Relacionada:

Ismael Serrano ha querido responder a Ana Rosa Quintana con un certero tuit que ha generado múltiples interacciones. En su comentario, el músico le da la vuelta a las palabras de la periodista: "Me resulta llamativo que tengamos que darles las gracias por el hecho de que a uno no le maten por hacer chistes sobre su religión", se cuestiona.

Independientemente del mal o buen gusto de la broma (a mí en este caso no me gusta) me resulta llamativo que tengamos que darles las gracias por el hecho de que a uno no le maten por hacer chistes sobre su religión. pic.twitter.com/vMi7SloGQb

— Ismael Serrano (@SerranoIsmael) April 12, 2023