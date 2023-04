José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha presentado este sábado a su número2 en las próximas elecciones municipales que se celebrarán el próximo 28 de mayo. La elegida para ser la mano derecha (lo que no sabemos es cuánto) es Inmaculada Sanz, actual portavoz del Gobierno municipal, delegada de Seguridad y Emergencias y vicesecretaria sectorial del PP madrileño.

La noticia no da para mucho más, poro Almeida la ha anunciado a los cuatro vientos en su cuenta de Twitter. En un tono un tanto engolado, Almeida se ha deshecho en elogios y halagos hacia Inmaculada Sanz. Dentro tuit.

Hay, sin embargo, un detalle curioso: muchos elogios por parte de Almeida, pero el alcalde madrileño no dice en ningún momento el nombre de su colaboradora. Además, esta se tapa la cara. Habrá quien la conozca sólo con ver la foto, pero muchos no. Un detalle que se la ha pasado por alto a Almeida.

Y como Twitter no perdona una, podrán imaginarse los comentarios de la legión tuitera al anuncio de Almeida. Hay de todo, como en botica, pero los más graciosos son siempre los más críticos. Así que les dejamos por aquí las mejores reacciones al tuit del alcalde Madrid.

Me sorprende que no hayas elegido a Luceño de Vice-Alcalde.

Total, ya le has pagado 7 millones de euros de todos los madrileños.

— Sergio (@TrainerExtreme) April 15, 2023