Por Tremending

El escritor Benjamín Prado está triunfando en Twitter tras publicar un tuit en el que podríamos decir que pone a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en su sitio. Prado acumula los 'me gusta' tras responder de forma contundente a las declaraciones de la presidenta madrileña.

Les ponemos en situación: en una entrevista publicada este pasado fin de semana por El Independiente, Ayuso, que sólo tiene en la cabeza atacar a Pedro Sánchez, ha criticado al Gobierno por la decisión de Ferrovial de trasladar su sede fiscal a Países Bajos, circunstancia que el Ejecutivo ha intentado impedir hasta el último momento.

En un primer momento, El Independiente tituló así la entrevista: Ayuso: "Si yo fuera empresario no vendría a España". Posteriormente el medio lo cambió para optar por este titular: "Lo que el Gobierno ha hecho con Ferrovial da una imagen bolivariana y crea inseguridad jurídica. No sabemos si hubo llamada del equipo de Ayuso a El Independiente o no, como sugiere un tuitero…

Ha habido llamada de la Comunidad de Madrid a El Independiente que ha borrado inmediatamente el titular original de la entrevista a Ayuso. Qué vergüenza de periodismo. pic.twitter.com/1zcmpxUnjC — Diego FS (@DiegoFSRB) April 16, 2023

… pero lo cierto es que las palabras de Ayuso llamaron la atención de Benjamín Prado. El poeta y escritor se quedó con el primer titular e hizo el siguiente comentario en su cuenta de Twitter respecto del patrioterismo cínico del que hace gala Isabel Díaz Ayuso día tras otro.

Sabotea a su país y se llama patriota. Y ade

más, ella sabe que miente, porque hay empresarios, empresas e intermediarios a quienes les va muy bien recibir dinero público: los de su familia. pic.twitter.com/lV9ImKu6ql — B

enjamín Prado 📚 (@pradobenjamin) April 16, 2023

Prado se ha llevado el aplauso de una buena parte de la legión tuitera. Dejamos un par de ejemplos.

Se iría pero antes se llevarían ella y su familia todo lo que pudieran, así son todos en el PP , algunos tenemos memoria y sabemos cómo reforman sus sedes…se les "sobre- entiende" todo. — Carmen Romero. (@karmanuela) April 16, 2023

La patriota — Mmarimaiye1 (@Mmarimaiye1) April 16, 2023

La mención al hermano de Ayuso no es baladí. La Justicia concluyó que Tomás Díaz Ayuso no hizo nada ilegal al intermediar en una compra de material sanitario cuando estábamos confinados. Se llevó 283.000 euros. Todo muy legal, sí, pero todo el mundo sabe que muy ético, lo que se dice muy ético no es.