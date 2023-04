Ayuso irrumpe en campaña con una camiseta de los Héroes del Silencio y se arma el lío: "Lo siguiente es Abascal con una camiseta de Extremoduro"

Isabel Díaz Ayuso interviene durante su visita a Rivas-Vaciamadrid, a 18 de abril de 2023.- EP

Por Tremending

El merchandising es lo que tiene. Nos convierte en seres parlantes sin abrir la boca. Una taza de Mr Wonderful, una pulserita rojigualda o una camiseta del Real Madrid confieren a sus propietarios unos intereses –incluso unos talantes– determinados.

El caso es que este miércoles se ha podido ver a Isabel Díaz Ayuso con una camiseta de los Héroes del Silencio en uno de sus actos de campaña. Y esto, nos guste o no, comporta una serie de implicaciones que merecen ser tenidas en cuenta.

Relacionada:

La primera, y quizá la más obvia, es que a la presidenta de la Comunidad de Madrid, por lo que fuere, le gustan los Héroes del Silencio. La segunda, resultante de la anterior, es que Ayuso entiende las letras de Enrique Bunbury, diré más; le complacen, algo que no está al alcance del común de los mortales.

Isabel Díaz Ayuso sale con una camiseta de Héroes del Silencio, le voy a poner una letra de la sirena varada:

🎶Sirena vuelve al mar, varada por la realidad

Sufrir de ALUCINACIONES

Cuando el cielo no parece escuchar🎶 pic.twitter.com/8lLbgnuuj7 — 🏳️‍🌈DΛVID ƧΣGӨVIΛ🔻💜🏳️‍🌈 (@dsegoviaatienza) April 19, 2023

Con los discursos de Ayuso pasa lo mismo que con las letras de Héroes del Silencio, la mayoría de veces no se entiende una mierda, pero cuando alguna es inteligible resulta ser una bosta sideral De verdad, esta chica debería estar pintando ceniceros. No da para más https://t.co/bJcZb2nZj3 — Pete Cantropo (@Licualopodo) October 1, 2020

El cachondeo, como era de prever, no se ha hecho esperar. Y es que la comunidad tuitera, siempre al quite en cuestión de indumentarias, no ha dudado en señalar semejante atrevimiento estético.

El espíritu del vino. pic.twitter.com/obRkZ3DIRM — Bulldog Punk (@bulldog_punk) April 19, 2023

Ayuso me esta jodiendo la vida. Primero se presenta por Bilbao y ahora lleva una camiseta de Heroes del Silencio. pic.twitter.com/JMWjvG37Gt — Oscar (@haskov_) April 19, 2023

Que Ayuso es abucheada allí por donde pisa no te lo contarán las cloacas, pero como las meigas, ¿abucheos? habelos, hailos. pic.twitter.com/OSz6zjCEd9 — Maica Travesa 🐈🐱🐾 (@Iratxotravesa) April 19, 2023

Ayuso con cami de Héroes del Silencio y su tatu de Depeche Mode. Góticos fachones. pic.twitter.com/fypFAxVuNn — Giraud (@GiraudAM) April 19, 2023

Ver a Ayuso con una camiseta de Héroes del silencio y venirme a la cabeza la letra de una de sus canciones:

"Y no sabemos ni nuestros nombres

No ignoramos nuestros excesos

Pero tu sola presencia me enferma

Y me vacía

Y con un grito de esperanza te digo adiós" https://t.co/I4k0FG0Z2w — Domi Párraga /❤️ (@DomiPyP) April 18, 2023

¿Ayuso con una camiseta de Héroes del Silencio? Será por lo de: "Te puedes vender. / Cualquier oferta es buena / si quieres poder". https://t.co/xoeNoHNNxQ — C6H4(CH3)(NO2) (@Nitrotoluen0) April 19, 2023

Ver a Ayuso con una camiseta de heroes del silencio tiene el mismo sentido que ver al rey con una pulsera republicana,lo siguiente es que salga Abascal con una camiseta de Extremoduro — Marc (@marcfo4) April 19, 2023

El equipo Tremending desconoce qué pensará Enrique Bunbury o el siempre afable Juan Valdivia –el Johnny Marr español– al respective de este asunto. ¿Se sentirán honrados por la presidenta?, ¿se estarán revolviendo en sus sillones? Entre dos tierras, estarán.