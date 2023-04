El tuit que arrasa con una hilarante petición para Pedro Sánchez en su visita a la Casa Blanca

Este miércoles se hizo público que Pedro Sánchez se reunirá con Joe Biden en la Casa Blanca. Un nuevo capítulo de las pesadillas de Feijóo que se hacen realidad.

En concreto, el presidente del Gobierno viajará a Washington el próximo día 12 de mayo.

En una visita de ese calibre, sin duda hay que quedar bien. El mundo va a estar mirando. Afortunadamente lo del inglés para Sánchez no es tan difficult. Sin embargo, hay que aportar algo más. Dejar huella.

Precisamente uno de los tuits que más se está compartiendo tras el anuncio es una hilarante petición del tuitero Javier Durán para Sánchez que sin duda reforzaría la relación bilateral con la superpotencia.

Por favor, sólo te pido Pedro Sánchez que entres en la Casa Blanca diciendo:

"Well, how are the machines?

The worst of all". https://t.co/SjJ5rvGoLV

— Javier Durán (@tortondo) April 19, 2023