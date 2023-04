Por Tremending

El paso del tiempo solo hace que confirmar lo que todos ya sabíamos: que la figura de Mariano Rajoy y en concreto su potencial humorístico es completamente insustituible. Las generaciones venideras no lo conocerán pero escucharán historias sobre un presidente que decía: "It's very difficult todo esto".

Ya sea saludando a los tripulantes de un barco, andando rápido, haciendo análisis futbolísticos o diciendo frases loquísimas, no hubo, no hay, ni habrá nadie como él.

Pero sus frases siguen ahí, alimentado e inspirando. Ahora lo hemos vuelto a ver con una deportista y entrenadora que ha aprovechado una de sus frases más conocidas para colgar el mejor vídeo inspiracional en Tiktok de todos los tiempos (o igual no tanto, pero who cares). Ahí va:

"Haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que es posible. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible". Sin duda una de las grandes frases filosóficas del expresidente, junto a otras míticas como: "Somos sentimientos y tenemos seres humanos"; "Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde" o "Los españoles son muy españoles y mucho españoles".

Es que menudo frasón — Marcel Guinot (@marsmiq) April 20, 2023

🤣🤣🤣🤣 — Mamen Hidalgo (@Mamen_Hidalgo) April 19, 2023

Cómo lo echamos de menos https://t.co/QQMYZZEOXv — Tabula Rasa 🇺🇦 (@MeLlamoV) April 19, 2023

Así fue la etapa política de Mariano Rajoy, nos trajo cosas malas, como la reforma laboral, y cosas buenas, como los memes. No como ese otro misterioso M. Rajoy, que solo los dio cosas malas.