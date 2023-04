¡Viernes!

Bueno, lo primero de todo, ¿Cómo están los máquinas?

Esta semana, todo el mundo con la frase de Bisbal. Hemos tuiteado por encima de nuestras posibilidades.

Y ojo, que había material para que hubiera ido a más.

No es para menos, pega con todo.

El saludo de Bisbal ha diluido incluso al clásico del 20 de abril.

Una semana más volvemos a mostraros la actualidad tal y como la ven los tuiteros. Todo en medio del carajal que ha preparado Elon Musk quitando los verificados de siempre y sustituyéndolos por unos de pago.

Maravillosa la idea de cargarse lo único que garantizaba la identidad de los perfiles. El caos como estrategia empresarial. Y para hacer más el ridículo, Elon ha pagado el verificado a algunos famosos que no lo han pedido.

¿Quién podía pensar que un multimillonario idolatrado por los ultraliberales fuera a pensar más en sus beneficios que en el bien común? Por cierto, ya no es el más rico del mundo.

Esta semana también le ha explotado un cobete de los suyos.

Me he quedado sin check azul, pero tú te has quedado sin cohete, Elon 😅🚀💥

Ya hay una investigación en marcha para ver qué pasó.

Tenemos imágenes de lo sucedido.

De vuelta en casa, el rey Juan Carlos I está ya en Sanxenxo.

En el terreno político, la reforma de la ley del sólo sí es sí ha salido adelante en el Congreso con el aval de la derecha.

Por otro lado, la ley de vivienda ha quedado aprobada en Comisión y se elevará a Pleno el próximo jueves.

También se ha hecho público que Pedro Sánchez visitará la Casa Blanca invitado por Joe Biden.

"Well, how are the machines?

The first of all". pic.twitter.com/6gTV3W4Uek

— Javier Durán (@tortondo) April 19, 2023