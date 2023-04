Rufián arrasa en Twitter al comparar una actitud chulesca de Moreno Bonilla ante una periodista con un conocido personaje de 'First Dates'

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla , atiende a los medios, en presencia del candidato a la Alcaldía de Alcorcón, Antonio González Terol, durante un paseo por dicha localidad.- Juan Carlos Hidalgo / EFE

Por Tremending

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, se ha marcado un mansplaining de libro a una periodista que le preguntaba por su decisión sobre el agua en Doñana. El diputado de ERC Gabriel Rufián ha comparado esta actitud con un conocido participante del programa de citas de Cuatro First Dates.

"Señor Moreno Bonilla, ¿también es mentira que usted le ha dicho a Europa que esto no afecta a un solo metro cuadrado del Parque de Doñana, cuando las aguas proceden del Parque de Doñana?", preguntaba la periodista. A lo que, en un tono chulesco, el popular contestaba: "Creo que usted no se ha leído el proyecto de ley. ¿Se lo ha leído?". "Sí, me lo he leído", responde ella. "¿Los 25 folios? ¿Qué dice el artículo 5?", seguía insistiendo el político.

Tuiteros y tuiteras han reprochado al andaluz esa actitud.

Como se puede tener tanta prepotencia, y querer dejar en ridículo a la periodista, pero no se da cuenta, que el que hace el ridículo es él. https://t.co/ksRD2o5bsb — Paloma (@palomaanaunica) April 23, 2023

Chulería a tutiplén de Moreno Bonilla!! 😡 https://t.co/w1skKlER4K — 🔻Aure✊✊💜💜 (@AureliaPelaezG1) April 22, 2023

Y este es el pedazo de presidente que tenemos en Andalucía https://t.co/72TXL8B6u1 — MrCon3ras (@Con3rasMr) April 22, 2023

Lo cierto es que, como apuntaba la periodista, la extracción de agua de Doñana sí perjudica a dicho parque natural. Además, es curioso cómo Moreno Bonilla le ha advertido a la ministra Teresa Ribera que "la situación actual debe resolverse de manera urgente dado que el acuífero ya no aguanta más". ¿Pero no se suponía que esto no iba a afectar ni un solo centrímetro a dicho acuífero?