Andy y Lucas dicen que no tocarían para Bildu porque "han matado gente" y les llueven las críticas: "Cuñaos de toda la vida"

Andy y Lucas cumplen 20 años en la música sin que aún sepamos quién es quién. Incógnitas aparte, el duo gaditano navega estos últimos días en la polémica tras sus declaraciones en plena promoción de su nuevo disco.

Durante una entrevista en Europa Press, les preguntaron por el concierto de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) en el que participaron. Lucas respondió así: "Si nos llaman del Orgullo Gay vamos también. Nosotros hacemos música. Otra cosa es que me llame Bildu. Si me llama Bildu no voy, son etarras y han matado gente".

Andy y Lucas o los cuñaos de toda la vida. pic.twitter.com/aIuvp1aJdj — 🏳️‍🌈DΛVID ƧΣGӨVIΛ🔻💜🏳️‍🌈 (@dsegoviaatienza) April 21, 2023

Después se apuntaron al clásico 'ni de izquierdas ni de derechas': "Nosotros no somos de nadie. Nosotros somos nuestra patria. Mi bandera es mi hijo", aseguró Lucas.

Sus palabras han resonado en las redes sociales durante todo el fin de semana, con cientos de respuestas. Una de ellas es la del diputado de Bildu John Iñarritu: "No creo que a ningún ayuntamiento de EH Bildu se le haya pasado por la cabeza contratar a este grupo de 'humoristas'", aseguró.

😂🤣😂🤣😂🤣 No creo que a ningún ayuntamiento de EH Bildu se le haya pasado por la cabeza contratar a este grupo de 'humoristas'.🤡🤡 Siempre pensamos en beneficiar a la ciudadanía. 😉 https://t.co/NUK7vdNyNt — Jon Inarritu (@JonInarritu) April 21, 2023

La alcaldesa de Durango, Ima Garrastatxu, tiró por la ironía y les ha convertido en una promesa de campaña: "Si gobernamos, Andy & Lucas no volverán a Durango".

He aquí una promesa electoral con, vista la experiencia, un gran respaldo social: Si gobernamos, Andy & Lucas no volverán a Durango, ni por ellos ni por nosotras 😂😎#GarenaEginez💙 pic.twitter.com/r6jz2gDsXv — Ima Garrastatxu Urbaneja (@Ima_Garrastatxu) April 22, 2023

"Los gays son de ultraizquierda, Bildu asesina a personas y nosotros somos muy abiertos ". https://t.co/iqdchlSes7 — Joaquín Urias (@jpurias) April 21, 2023

Pues ya les han hecho media campaña electoral… "Si gobernamos no vienen Andy y Lucas", y todo el pueblo a votar. https://t.co/m94Sd7vTOd — iker bizkar (@GARA_ikerbizkar) April 21, 2023

"Bildu o Andy y Lucas" — 2fast4U (@aiam2fast4U) April 21, 2023

ETA disolvió la banda después de años provocando sufrimiento innecesario.

Andy y Lucas no. pic.twitter.com/QZ7FER9NyT — Javier Durán (@tortondo) April 22, 2023

Menos mal que los fachas de Andy y Lucas nos aclaran que no son fachas para que no les llamemos fachas ☺ pic.twitter.com/EFa2YDqgwX — Black. (@Black_StrobeS) April 23, 2023

Más Iván Ferreiro, genio absoluto, y menos Andy y Lucas. — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) April 21, 2023

A ver quién le dice a esta gente que Eta ya no existe, la derrotamos. — Francisco Javier González (@javierglezv) April 21, 2023

harto de que se catalogue a Bildu como partido etarra cuando es una amalgama de 5 partidos políticos de los cuales muchos de ellos ya estaban en contra cuando ETA estaba en activo https://t.co/bdw3OETvLe — 🏳️‍🌈 (@_ivlg) April 21, 2023

A ver, Andy es el de la derecha y Lucas el de la extrema derecha — Rafa Pardo (@rpardoalmudi) April 21, 2023

Es la ventaja del PNV sobre la izquierda abertzale, que defiende la independentzia pero con Andy y Lucas. — Don Mitxel I de Euskadi y V del Secarral (@DonMitxel_I) April 23, 2023

Tranquilos, que no os queremos ver en el Orgullo ni de lejos. https://t.co/ZGPYfFIuX0 — Otto Más 🎙️ (@Otto_Mas) April 21, 2023

No sabemos en el caso de Andy y Lucas, pero lo de declararse 'ni de derechas ni de izquierdas' en este país suele ser un sinónimo de ser más de derechas que el grifo del agua fría.