Rodrigo Cuevas responde a Miguel Bosé tras decir que en la Transición había más libertad que ahora: "¿Y por qué no saliste del armario hace 40 años?"

Lo de Évole, el programa de entrevistas presentado por Jordi Évole, se trasladó esta semana a Caperea, una pequeña y remota aldea asturiana de apenas 13 habitantes. Uno de ellos, el músico, showman y agitador folclórico Rodrigo Cuevas, tuvo a bien responder a las preguntas que el periodista catalán le fue formulando.

El caso es que la charla no deja indiferentes. Cuevas reivindicó, entre otros asuntos, una vida ajena al mundanal ruido, un lugar de recogimiento y solidaridad en plena España vaciada. Y es que otra forma de vida es posible, no en vano –y como dijo el poeta– se quiere otra vida.

También, cómo no, ahondó en la lucha por los derechos LGTBIQ+ e incidió en ese mantra, cada vez más presente, que viene a decir que en la Transición había más libertad. Así, Cuevas quiso impugnar unas recientes declaraciones de Miguel Bosé en El Hormiguero en las que el artista lamentaba la progresiva merma de libertades que sufre nuestro país.

Cuevas, en ese sentido, fue tajante: "Eso es mentira". Una respuesta concisa que el intérprete quiso complementar con un argumento de esos que desarman por su sencillez y clarividencia: "Chico, ¿y por qué no saliste del armario hace 40 años? Y todo lo que cuentas de tu familia, de cuando te pillaron, de que te obligaban a matar un ciervo… ¿Te parecía que eso era más libertad que educar normalmente a un hijo en la verdadera libertad?".

Y a modo de colofón, Cuevas añadió: "Les jode que, de repente, haya gente que haya dicho hasta aquí, ya no te vas a burlar más de mí. Ya no vas a poder hacer un chiste, como hicieron Martes y 13 sobre una mujer maltratada, porque esto no es una situación de risa".