Ya saben que este pasado lunes los falangistas, fieles a su estilo, se empeñaron en mostrar a España lo que mejor les caracteriza: el matonismo, la violencia y la intolerancia. Los fascistas la liaron parda en la entrada del cementerio de San Isidro de Madrid, donde fueron enterrados los restos de su fundador y padre espiritual del fascismo español, José Antonio Primo de Rivera, cuyos restos mortales habían sido trasladados desde el valle de Cuelgamuros.

Los altercados se los contamos este lunes con detalle. Por cierto, a algunos les sorprendió la tibia respuesta policial ante la violenta actitud de los seguidores de Primo de Rivera y, sobre todo, la indiferencia de los agentes ante la exhibición y exaltación de símbolos y cánticos fascistas, algo que la Ley de Memoria Democrática prohíbe expresamente. No son pocos los tuiteros que se quejan de ello.

Pero ahora no queremos centrarnos en eso. Hemos fijado nuestra atención en un detalle de los altercados que el lunes nos pasó desapercibido. En uno de los enfrentamientos, un fascista y agente de la Policía Nacional se pusieron a discutir, entre empujón y empujón, cuál de los dos era más patriota. El diálogo fue breve pero muy ilustrativo del nivel intelectual que ha mostrado siempre el fascismo español.

Se los reproducimos aquí pero hay un vídeo (grabado por Público, por cierto) que recoge el profundo debate sobre la españolidad.

– Falangista: "¡Yo soy más español que tú!".

– Agente de Policía: "¡Una polla!"

– Falangista (tres segundos después): "¡Judío!"

¿Qué más podemos decir? Nada, hay veces que sobran las palabras. Por eso les dejamos el vídeo. Estén atentos a los primeros nueve segundos.

Los tuiteros, por cierto, alucinan.

no puede ser verdad xddd

No sé yo cómo decir la perplejidad que me queda al oír 'yo soy más español que tú '. No hay por dónde cogerlo, es algo fuera de todo.

