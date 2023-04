Un vasco en la Feria de Abril: el divertido manual para bailar sevillanas y no morir en el intento

Manual de instrucciones para bailar sevillanas.

Por Tremending

Quién no ha fantaseado alguna vez con la posibilidad de una hoja de ruta. La vida, con sus complejidades y sus retos, nos provee de situaciones límite en las que se echa de menos un buen manual de instrucciones, algo que nos permita llegar a destino sin incurrir en el fracaso, el ridículo, o aún peor; en su siempre dolorosa combinación.

Pedir un aumento salarial a tu jefe, comentar a tu suegro que es un poco facha, tomar una mano en pleno flirteo, incluso meter boca llegado el momento (recuerde: siempre con la complicidad y la anuencia de tu contraparte) son lances que requieren no sólo de cierta osadía (temeridad si me apuran), sino también de una solvencia que no siempre se tiene.

Y es que la vida requiere de una guía para usuarios. Así lo ha creído oportuno la hermana de la joven María, que no ha dudado en brindarle al novio de esta, que por cierto es vasco, un sensillo tutorial con todo lo que hay que saber para bailar sevillanas con soltura y pundonor en la Feria de Abril de Sevilla.

Mi novio vasco va por primera vez a la feria y estos son los apuntes que le ha hecho mi hermana para sacarme a bailar 💃🏽 pic.twitter.com/76Xj2kufJ7 — MARÍA (@mariaeche29) April 21, 2023

El equipo Tremending apuesta claramente por protocolizar la realidad. Lo cual, dicho menos finamente, viene a ser como una suerte de chuleta que nos haga la vida más sencilla, un esquema que nos permita alcanzar con éxito lo que nos propongamos como si la vida fuera susceptible de montarse como una estantería de Ikea.