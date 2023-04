"Hay enormes probabilidades de que todos seamos hijos de Juan Carlos o de Julio Iglesias"

Por Tremending

Salta la sorpresa, el rey Juan Carlos I tiene una hija secreta llamada Alejandra de una relación con una aristócrata, según ha adelantado El Confidencial. El periódico se hace eco de la revelación que hacen dos periodistas en un libro titulado King Corp. (Libros del K.O.).

¿Sorprendidos? A ver, que hasta su barco se llama Bribón…

En España no tenemos un mito, tenemos dos.

Hijos ilegítimos, amantes, tejemanejes económicos… Sí, se confirma que es un Borbón en toda regla.

– Como mucho aparecerán uno o dos hijos del emérito más. pic.twitter.com/FdpvKvlylR — CELESSON (@chemapizca) April 27, 2023

Varios medios aseguran que se trata de Alejandra de Rojas.

Hay sospechas con Alejandra de Rojas, yo no lo acabo de ver 🤣. pic.twitter.com/xiGNeeiV8Z — Carl Winslow (@CarlWinslou) April 27, 2023

Atención a esto, según revelan, "cuando Felipe VI era joven, Juan Carlos I temía que conociera a su hermanastra y los dos se enamoraran sin saber que eran familia". Tremendo novelón que nos hemos perdido…

No se le pueden poner diques al mar 🤣 https://t.co/meusWu4b4s pic.twitter.com/ylhRkF4C2r — Bea (@Beaddin) April 27, 2023

Y Juan Carlos I se vio obligado a comprar de estas y ponerlas por todo el palacio https://t.co/fIgwbnZ6OX pic.twitter.com/wDRYqyHWev — Historia en Meme (@HistoriaenMeme) April 27, 2023

¿Desde cuándo la endogamia fue un problema para un Borbón? — coronel decker (@coronel_decker) April 27, 2023

Tras la noticia, los tuiteros están como dice el meme, 'disappointed but not surprised' (Decepcionados pero no sorprendidos).

Sorpresón en Las Gaunas. https://t.co/4yj4QtxkJp — Josué Coello (@josue_coello) April 27, 2023

¿Quién más es hijo ilegítimo del rey Juan Carlos? https://t.co/ptf1eVCgwX pic.twitter.com/k9ZjIPLoPP — Yogulado (@Supertramp9713) April 27, 2023

Cola de hijos bastardos de Juan Carlos I yendo a cobrar la paga del finde del papi.🫶 pic.twitter.com/AaIPNeTU4p — cristina fernandez (@juevesantes) April 27, 2023

Juro que esto no lo escribí yo https://t.co/zpPjfTnIwR — Peli de Tarde (@PeliDeTarde) April 27, 2023

– Padre, dicen por ahí que tienes una hija bastarda.

– Una, dice. pic.twitter.com/eoRvHr5GRx — Carl Winslow (@CarlWinslou) April 27, 2023

Hay enormes probabilidades de que todos seamos hijos de Juan Carlos o de Julio Iglesias https://t.co/WGHSeuy9Uy — Lordo (Oficial Parody) (@LordoLordor) April 27, 2023

Si leéis el hilo entero parece la sinopsis de una nueva serie de Netflix. https://t.co/RjK45ka3OJ — Sara. (@saraskova_) April 27, 2023

40 años de complicidad de jueces, políticos y periodistas. https://t.co/HC7LOqdkWI — Pasanospoco (@pasanospoco) April 27, 2023

Tan moderno no sería Juan Carlos si perpetuó la tradición monárquica de tener bastardos secretos. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) April 27, 2023

– ¿Ves aquella chica en la grada? Pues esa, la de al lado y todas las del tercer anfiteatro son hijas mías. pic.twitter.com/SKnpO6I0Tr — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) April 27, 2023

Nada sorprendido, la verdad https://t.co/iou6JViLY0 — Stéphane M. Grueso (@fanetin) April 27, 2023

he visto suficientes comedias románticas como para saber q pronto alejandra volverá a españa a reclamar el trono o algo así se peleará con leonor y al final se harán amigas y descubrirán q el poder del amor y la familia es más importante q el poder https://t.co/7TBOdpJ3bv — carlos (@carlospeguer) April 27, 2023

Durante 40 años, silencio absoluto de la prensa y encubrimiento. Ahora que está desahuciado, escándalo diario. Sacar la mierda de Juan Carlos, ahora que la Zarzuela no lo prohíbe sino que lo promueve, es muy fácil. ¿Por qué no hablamos ahora de Felipe VI? Ah, que eso no toca. — gerardo tecé (@gerardotc) April 27, 2023

Letizia hasta el coño filtrando todo desde dentro https://t.co/8adNYqAljQ pic.twitter.com/lYFcUPU9PN — Juanito Ríos🎙️🏳‍🌈 (@JuanitoRiosCom) April 27, 2023

TVE debería montar un "the crown" español. Con buen presupuesto puedes convertirla en éxito mundial. La trama ya la tiene hecha. https://t.co/ak99UMgs8G — Kike (@kikelt_) April 27, 2023

Una vez más, una revelación que nos muestra quién era el hombre que reinó nuestro país durante 39 años y que nos abre los ojos a la omertà de la que siempre disfrutó.